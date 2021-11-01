Erdoğan ve Beyaz Saray’ın açıklamaları çelişti

İtalya’nın başkenti Roma’daki G20 Liderler Zirvesi’nin ardından ABD Başkanı Joe Biden’la Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında geçen görüşmenin içeriğine ilişkin taraflardan birbiriyle çelişen açıklamalar geldi.

Görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, G-20’ye ilişkin değerlendirmesinin ardından Biden’la görüşmesinin içeriğine dair soruları yanıtladı.

“Biden’la görüşmemiz dar kapsamlıydı” diyen Erdoğan, gündem maddeleri arasında Türkiye’nin çıkarıldığı F-35 savaş uçağı programı, bu programda harcanan 1,4 milyar dolara karşılık Türkiye’nin F-16 paketi talebi, Kuzey Suriye’de ABD’nin YPG’ye yardımları konularının ele alındığını ifade etti.

Erdoğan, Yunan bir gazetecinin Biden’ın görüşmede Doğu Akdeniz’de gerilimin düşürülmesine yönelik talepleri olup olmadığına ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı: “Bugünkü görüşmemizde Doğu Akdeniz hiç gündemimize gelmedi, gelmediğinde göre demek ki Sayın Biden’ın da şu an gündeminde değil, benim de gündemimde değil.”

Ancak görüşme sonrası Beyaz Saray tarafından yayınlanan açıklamada, konuşulan konular arasında Afganistan’a insani yardım, Libya’daki seçimler, Doğu Akdeniz’deki durum ve Güney Kafkasya’daki diplomatik girişimler olduğu belirtildi. ABD’nin, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemine ilişkin kaygıların iletildiği ifade edildi.