Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan ve Biden Roma’da görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, G20 Liderler Zirvesi’nin düzenlendiği İtalya’nın başkenti Roma’da görüştü.

Fotoğraflar: AA

Zirveye evsahipliği yapan Nuvola Kongre Merkezi’nde Türkiye saatiyle saat 12:15’te başlayan görüşme öncesinde fotoğraf çekimi sırasında ABD’li bir gazetecinin, “Türkiye’ye F-16’ları vermeyi planlıyor musunuz” sorusuna, Biden, “İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz” yanıtını verdi.


Basına kapalı görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da hazır bulundu.

20 dakika sürmesi beklenen görüşme bir saat 10 dakika sürdü. Görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmadı. Üst düzey bir Türk yetkili, “Görüşme çok olumlu bir atmosferde geçti” derken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan bir yazılı açıklama geldi. Açııklamadan öne çıkanlar şöyle:

*İkili ilişkiler ve bölgesel konular öne çıktı.

*F-16 konusunda ABD’de bir süreç işlemesi gerektiği vurgulandı.

*İlişkileri güçlendirmek için ortak irade beyanında bulundu.

*İki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındığı bildirildi.

*İkili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda atılacak adımlar ele alındı.

*NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapılan Erdoğan-Biden görüşmesinde iklim değişikliği konusunda karşılıklı atılan adımlardan duyulan memnuniyet de dile getirildi.

*Suriye, Afganistan ve Doğu Akdeniz’deki durum da görüşüldü.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise Biden’ın, “İşbirliği alanlarını genişletmek istiyoruz” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Biden’ın S-400’ler konusundaki endişelerini aktardığı, Türkiye’nin 20 yıldır Afganistan’daki katkılarına müteşekkir olduklarını ifade ettiğ belirtildi.

Açıklamadan öne çıkan diğer satırbaşları şöyle:

*Biden Türkiye ile yapıcı ilişkilerin korumanın önemine değindi.

*Savunma ortaklığı ve Türkiye’nin Nato müttefiki olarak önemine vurgu yapıldı.

*F-16 talebi için ABD’nin bir süreçten geçmesi gerek.

*İşbirliği genişletilerek anlaşmazlıkların etkin şekilde yönetme isteği dile getirildi.

*Afganistan, Libya, Kafkasya, S-400 konularına değinildi.

SON HABERLER

9 soruda: İklim krizi ve COP zirvesi

Bu yıl düzenlenecek olan COP26 zirvesi 1-12 Kasım tarihleri arasında İskoçya’nın en büyük şehri olan Glasgow’da gerçekleşecek. Zirve tarafların aksi bir karar belirtmediği sürece her yıl gerçekleşir. Ancak 2020’de COVİD-19 pandemisi nedeniyle COP26 gerçekleşememiş ve 2021’e ertelenmişti.

Muhterem muhalefet, insan gibi yaşamak istiyoruz, mesele bu!

Ben, insan gibi yaşamak istiyorum, hükümet sistemi tercihleri ise o insan gibi yaşam için gerekli koşulların inşasına yardım edeceği ölçüde önemli, benim için, herkes için. Gerisi laf, bir ömür dinledik zaten, çok da sıkıldık!

İkizdere’de ‘kıyımı’ durdurmak isteyen köylülere ‘Gözaltına alırım’ tehdidi

İkizdere’de bilirkişi raporuna rağmen Cengiz İnşaat çalışmalara devam ediyor. Bilirkişi raporu doğrultusunda çalışmaların devam etmesi için mahkeme kararı gerekli. Çalışmaların olduğu alana çıkan İkizdereliler hukuku çiğneyen çalışmaları görüntüledi ve “Ağlamamak için zor tutuyorum kendimi, 100 yıllık ağaçları kestiler. Hala devam ediyorlar” sözleriyle tepki gösterdiler.