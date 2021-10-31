Erdoğan ve Biden Roma’da görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, G20 Liderler Zirvesi’nin düzenlendiği İtalya’nın başkenti Roma’da görüştü.
Zirveye evsahipliği yapan Nuvola Kongre Merkezi’nde Türkiye saatiyle saat 12:15’te başlayan görüşme öncesinde fotoğraf çekimi sırasında ABD’li bir gazetecinin, “Türkiye’ye F-16’ları vermeyi planlıyor musunuz” sorusuna, Biden, “İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz” yanıtını verdi.
Basına kapalı görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da hazır bulundu.
20 dakika sürmesi beklenen görüşme bir saat 10 dakika sürdü. Görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmadı. Üst düzey bir Türk yetkili, “Görüşme çok olumlu bir atmosferde geçti” derken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan bir yazılı açıklama geldi. Açııklamadan öne çıkanlar şöyle:
*İkili ilişkiler ve bölgesel konular öne çıktı.
*F-16 konusunda ABD’de bir süreç işlemesi gerektiği vurgulandı.
*İlişkileri güçlendirmek için ortak irade beyanında bulundu.
*İki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındığı bildirildi.
*İkili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda atılacak adımlar ele alındı.
*NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapılan Erdoğan-Biden görüşmesinde iklim değişikliği konusunda karşılıklı atılan adımlardan duyulan memnuniyet de dile getirildi.
*Suriye, Afganistan ve Doğu Akdeniz’deki durum da görüşüldü.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise Biden’ın, “İşbirliği alanlarını genişletmek istiyoruz” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Biden’ın S-400’ler konusundaki endişelerini aktardığı, Türkiye’nin 20 yıldır Afganistan’daki katkılarına müteşekkir olduklarını ifade ettiğ belirtildi.
Açıklamadan öne çıkan diğer satırbaşları şöyle:
*Biden Türkiye ile yapıcı ilişkilerin korumanın önemine değindi.
*Savunma ortaklığı ve Türkiye’nin Nato müttefiki olarak önemine vurgu yapıldı.
*F-16 talebi için ABD’nin bir süreçten geçmesi gerek.
*İşbirliği genişletilerek anlaşmazlıkların etkin şekilde yönetme isteği dile getirildi.
*Afganistan, Libya, Kafkasya, S-400 konularına değinildi.