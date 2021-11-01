Oxford İngilizce Sözlüğü: Yılın kelimesi ‘aşı’

Oxford İngilizce Sözlüğü, 2021’in kelimesinin ‘vax’ (aşı) olduğunu açıkladı.
Sözlüğü kıdemli editörü Fiona McPherson, 2021’de Covid-19 nedeniyle aşı ve aşıyı içeren kelime ve terimlerin kullanımının arttığını belirtti.
Vax kelimesinin kullanımının 1980’lere kadar gittiğini ifade eden McPherson, ancak bu yıla kadar nadiren kullanıldığını, bu yıl ise ‘vaccine’ kelimesinin kısaltılmış hali ‘vax’in kullanımının 2021’de 72 kat arttığını söyledi.
Bu yıl pandeminin İngilizce karşılığı pandemic’in kullanımının geçmişe oranla yüzde 57 bin arttığını altını çizdi.
Oxford İngilizce Sözlüğü editörleri, geçen yıl 2020’yi tek kelimeyle özetlemenin imkansız olduğuna karar vermişti; 2019’da yılın kelimesi ise iklim acil durumu olmuştu.