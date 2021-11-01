Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 5 milyonu aştı

Dünya genelinde Covid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu geçti.

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İlk kez Çin’de Aralık 2019’da ortaya çıkan Covid-19, 200’den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde 247 milyon 547 bin 87 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 224 milyon 196 bin 4 kişi iyileşti.

Halen 18 milyon 334 bin 203 hastanın tedavisi sürüyor.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise bugün itibariyle dünya genelinde 5 milyon 16 bin 880’e ulaştı.

Covid-19 verilerinin derlendiği Worldometers sitesine göre en fazla can kaybı 766 bin 299 ile ABD’de kaydedildi.

Bu ülkeyi 607 bin 860 ile Brezilya, 458 bin 470 ile Hindistan, 288 bin 365 ile Meksika, 239 bin 693 ile Rusya, 200 bin 246 ile Peru, 143 bin 405 ile Endonezya, 140 bin 632 ile Britanya, 132 bin 100 ile İtalya, 127 bin 281 ile Kolombiya, 126 bin 303 ile İran, 117 bin 683 ile Fransa ve 115 bin 950 ile Arjantin izledi.

Türkiye’de son durum

Türkiye’de ilk tespit edilen Covid-19 vakası 11 Mart 2020’de açıklandı. Ülkedeki virüse bağlı ilk ölüm ise 15 Mart 2020’de kaydedildi.

Dün itibariyle Türkiye’de salgın sürecinde hastalığa yakalanan kişi sayısı 7 milyon 600 bini geçti. Toplam ölüm sayısı ise 67 bin 225 oldu.

Türkiye dünyada corona virüsü nedeniyle en fazla ölümün yaşandığı 18’inci ülke konumunda.