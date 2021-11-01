24 saatte iki farklı açıklama: Erdoğan ile Biden, Doğu Akdeniz’i görüştü mü?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir gün önceki açıklamasının aksine, ABD Başkanı Joe Biden’la Doğu Akdeniz’i görüştüklerini söyledi.

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Erdoğan ile Biden, dün İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin ardından yaklaşık bir saat görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı, dün akşamki basın toplantısında, görüşmede Doğu Akdeniz’in gündeme gelmediğini söylemişti.

Ancak ABD’nin açıklamasında, Doğu Akdeniz’deki durumun da görüşülen konular arasında yer aldığı kaydedilmişti.

Erdoğan’ın İtalya dönüşü gazetecilere verdiği demeçte, Biden’la Doğu Akdeniz’in de görüşüldüğü anlaşıldı.

Cumhurbaşkanı şunları ifade etti: “Sayın Biden’la samimi ve yapıcı havada bir toplantı yaptık. Toplantıda Mevlüt bey, İbrahim bey ve Hakan bey benimle birlikteydiler. Kendisinin yanında da dışişleri Bakanı ile güvenlik ve istihbarattan sorumlu isimler vardı. Toplantıyı gayet olumlu bir havada devam ettirdik. Afganistan, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz konularında işbirliğimizi güçlendirmenin yanı sıra özellikle de ekonomik ilişkilerimizi çok daha yoğun bir şekilde devam ettirme kararı aldık. Bunun için de arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik.”