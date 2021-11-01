‘Çarşı-pazar’ anketi: 10 AKP’liden altısına göre ‘ekonomi kötü yönetiliyor’

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre toplumun yüzde 80’i ekonomi yönetiminden memnun değil. Öyle ki her 10 AKP’linin altısı “Kötü yönetiliyor” diyor.

Araştırma şirketinin sahibi Özer Sencar’ın aktardığına göre ekim ayı itibariyle yalnızca yüzde 16’lık kesim ekonominin iyi yönetildiğini düşünüyor. Yüzde 3’lük bir kesimin ise fikri yok.

Araştırmanın dikkat çeken bir sonucu ise AKP’lilerin ekonomi yönetimi hakkındaki görüşü.

Buna göre iktidar partisinin seçmeninin yüzde 61,4’lük kısmı ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyor.

CHP’de bu oran yüzde 98,8, İYİ Parti’de yüzde 96,6, HDP’de ise yüzde 98,2 seviyesinde. İktidar ortağı MHP’de oran yüzde 80.

Öte yandan Saadet Partisi seçmeninden hiçbiri “İyi yönetiliyor” demedi.

Sencar, rakamları şöyle yorumladı: “Erkem seçim olur mu diye soran meraklı okuyucularımıza. Bu algı kısmen de olsa düzeltilmeden iktidar erken seçime gitmez.”