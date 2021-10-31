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Yaramazlara biraz batar!

‘Ekonomist Erdoğan’ı kızdıracak anket: ‘Yönetim kötü’ diyenlerin oranı yüzde 62

Avrasya Araştırma’nın son anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başarılı bir ekonomi yönetimi çıkardığını düşünenlerin oranı yüzde 21.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, son iki buçuk yılda çoğunlukla faiz politikalarında yaşanan görüş ayrılığını neden göstererek üç Merkez Bankası (MB) başkanını aniden görevden aldı. MB’ye müdahaleleri sık sık Türk Lirası varlıklarda değer kayıplarına neden olan Erdoğan’ın ayrıca, “Ben ekonomi tahsili gördüm, hocalarımız bize ‘Ekonomi cesaret ister’ derdi“, “Ben ekonomistim” ve “Türkiye ekonomisinin sorumlusu benim, ben” gibi iddialı açıklamaları var.


Dolar kurunun 10 liraya doğru yürüyüşe başlaması ise anketlerde Erdoğan’ın ekonomi yönetimine olan güveni ciddi anlamda sarsmış gözüküyor.

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, 26 ilde, 2 bin 460 kişiyle yüz yüze yapılan ekim ayı anket sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ankette, “Erdoğan’ın ekonomiyi iyi yönettiğine inanıyor musunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 62,1’i ‘“Kötü yönetiyor” yanıtını verirken, yüzde 21,1 ”İyi yönetiyor” cevabını verdi.

Ankete katılanların yüzde 16,8 ise tercihlerini “Ne iyi ne kötü yönetiyor” seçeneğinden yana kullandı.

Ankete katılanlara, ‘Hükümet değişirse ekonomi düzelir mi‘ sorusu da yöneltildi.

Bu soruya katılımcıların yüzde 48,1’i “Ekonomi daha iyi olur‘, yüzde 32,1 ise ”Ekonomi daha kötü olur‘ yanıtını verdi. Ekonomide bir değişiklik olmayacağını düşünenlerin oranı yüzde 16,3 çıkarken, yüzde 3,5 ise fikir beyan etmedi.

Hangi isimler ekonomiyi Erdoğan’dan daha iyi yönetir” sorusu da yöneltildi. Katılımcılar muhalefet liderlerinin ekonomiyi Erdoğan’dan daha iyi yöneteceği görüşünde.

Fotoğraf: Avrasya Araştırma

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