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Yaramazlara biraz batar!

Alaattin Aktaş: Erdoğan kaç kez ‘Ekonominin sorumlusu benim’ demedi mi?

Erdoğan kaç kez “Ben ekonomistim, ekonominin sorumlusu benim” demedi mi?

Neye şaşırıyoruz peki şimdi?


Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası Başkanı’nı Çankaya Köşkü’nde kabul etmiş ve sonrasında bu görev değişiklikleri gerçekleşmiş, bu da faize müdahale edileceğinin işaretiymiş…

Bir kez daha günaydın!

Sanki bugüne kadar faizi Merkez Bankası ekonominin gerekleri neyse onu gözeterek kendisi belirliyormuş, sanki faiz belirleme sürecinde Cumhurbaşkanı’nın sözü hiç dinlenmiyormuş gibi.

Şimdiye kadar alınan kararlar tam ekonominin gerekleri doğrultusundaydı da, sanki şimdi siyaset etkili olacak!

Yapmayın, etmeyin, kendinizi kandırmayın; Merkez Bankası, bağımsız bir Merkez Bankası olmaktan çıkalı çok ama çok oldu.

Şimdiye kadar ne nasıl yapılıyorduysa, şimdiden sonra da benzeri yapılacak. Değişen bir şey yok.

Görevden alınan isimler bazı kararlara karşı ayak diredikleri ve işleri yokuşa sürdükleri için mi koltukları kaybettiler, bilmiyoruz. Varsayalım öyle oluyordu, ama belli ki bu direnç hiç işe yaramıyordu. Şimdi ne olacak, yapılmak istenen daha kolay gerçekleştirilecek, o kadar…

Alaattin Aktaş’ın yazısı

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