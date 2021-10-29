ORC’den AKP’yi daha da kızdıracak yeni anket

ORC’nin son anketinde AKP’deki oy kayıplarının devam ettiği görüldü. Ankete göre, millet ve cumhur ittifakları arasındaki puan farkı bire kadar indi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

24 Ekim – 27 Ekim tarihleri arasında düzenlenen anket sonucuna göre AKP ile MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı‘nın oy oranı yüzde 41,1 olurken, CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu ‘millet İttifakı‘nın oyları ise yüzde 40,1.

2018 yılındaki genel seçimde ‘cumhur ittifakı‘ yüzde 53,7, ‘millet ittifakı‘ ise yüzde yüzde 32,6 oy almıştı.

Ankete göre ayrıca AKP’nin oylarındaki erime de devam ediyor.

Anket sonuçlarında partilerin oy dağılımı şöyle:

AKP: Yüzde 31,3

CHP: Yüzde 26,0

İYİ Parti: Yüzde 14,1

MHP: Yüzde 9,8

HDP: Yüzde 8

DEVA: Yüzde 5,1

Gelecek: Yüzde 2,4

Saadet: Yüzde 1,1

AKP-ORC gerilimi

AKP, kendisine yakın bir araştırma şirketi olarak bilinen ORC’yle daha önceki ankette açıklanan yüzde 31,9’luk oy oranı nedeniyle ters düşmüştü. Anket sonrası AKP’den, şirketin ‘bilimsel yeterlilik ve etik çerçevesinde’ görülmediği açıklaması gelmiş, ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki ise buna “Kendi yetersizliklerini cumhurbaşkanına hissettirmemek için dün, yerli ve milli dedikleri bizlere bugün ne dedikleri hiç umurumuzda değil” yanıtını vermişti.

‘AKP 10 puanın üzerinde oy kaybetti’

Pösteki, ayrıca AKP’nin 10 puanın üzerinde oy kaybettiğini belirterek, “AK Parti en fazla kaybettiği oyların yarısını geri alabilecektir” demiş ve oy kaybının nedenlerini şöyle sıralamıştı: “Yaptığımız araştırmalara göre bu oy kaybının sebepleri; ekonomi; 5 puan, kötü yönetim; 3 puan, hukuk, adalet ve özgürlük endişeleri yaklaşık 2 puan.”