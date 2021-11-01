Demirtaş: Edirne Cezaevi 20 gündür protestolarla inliyor, duyuyor musunuz?

Edirne Cezaevi’nde beş yıldır tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Kendimizden çok, diğer mahpuslar için belirtiyorum bunu. Edirne Cezaevi son 20 gündür protesto sloganlarıyla inliyor, duyuyor musunuz?” dedi.

Pandemi nedeniyle cezaevlerinde başlayan aile ve avukat görüş sınırlamalarının devam ettiğini belirten Demirtaş’a göre ”Adalet Bakanlığı, krizi fırsata çevirip kısıtlamaları kalıcı hak gaspına dönüştürme gayretinde.”

Demirtaş, şunları söyledi: “Kendimizden çok, diğer mahpuslar için belirtiyorum bunu. Edirne Cezaevi son 20 gündür protesto sloganlarıyla inliyor, duyuyor musunuz? Çeşitli ziyaretler gerçekleştiren muhalefet liderleri, 300 bin nüfuslu cezaevlerini ziyaret etmeyi de düşünür müsünüz acaba? İktidarı devraldığınızda cezaevleri de size bağlı olacak. Cezaevlerinin halini şimdiden yerinde görmenizde fayda var. Ben yeterince gördüm nitekim.”

1- Pandemi nedeniyle cezaevlerinde başlayan aile ve avukat görüş sınırlamaları aynen devam ediyor. Adalet Bakanlığı, krizi fırsata çevirip kısıtlamaları kalıcı hak gaspına dönüştürme gayretinde. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) November 1, 2021

2- Kendimizden çok, diğer mahpuslar için belirtiyorum bunu. Edirne Cezaevi son 20 gündür protesto sloganlarıyla inliyor, duyuyor musunuz? — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) November 1, 2021