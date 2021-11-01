Salda Gölü kuruyor!

‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak bilinen ve Mars gezegeni yüzey özelliklerini gösteren nadir doğal güzelliklerden Salda Gölü, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya.

Bunun etkenlerinden biri her ne kadar küresel ısınma olsa da, bölgedeki sulama göletleri, yer altı sularının sondajlarla çekilmesi ve Millet Bahçesi’nin yapılması tehdidi katlayarak artırıyor.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

TOKİ, Salda Gölü’ne millet bahçesi yapılması için ihale düzenlemişti. Gölün doğal dengesini bozacağı savunulan proje davalık olmuştu. Ankara Barosu da Salda Gölü’ne ‘millet bahçesi’ projesinin, Çevre Koruma Bölgesi ilanını içeren KHK’ya aykırı olduğunu açıklamıştı.

Ancak tüm bunlara rağmen Covid-19 kısıtlamaları fırsat bilinerek göle iş makineleri sokulmuştu. Yaşananları görüntüleyen CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker “Kamyonlarla, iş makinalarıyla girdiğiniz o beyaz kumlar, tarihi 3.7 milyar yıl öncesine dayanan, canlı organizmalar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Saray’ın ‘Millet Bahçesi’ emrini yerine getirmek için cinayet işliyor” ifadelerini kullanmıştı.

‘Tam koruma istiyoruz’

Salda Gölü Koruma Derneği, göldeki kuraklığa dikkat çektiği paylaşımında, “Sulama göletleri, küresel iklim krizinin neden olduğu kuraklık, yeraltı suyunun sondajlar ile çekilmesi vb. nedenler ile kuruyor. Salda Gölü için tam koruma istiyoruz” dedi.

Salda Gölü; çevresine yapılan sulama göletleri, küresel iklim krizinin neden olduğu kuraklık, yeraltı suyunun sondajlar ile çekilmesi vb. nedenler ile kuruyor.



Salda Gölü için tam koruma istiyoruz! pic.twitter.com/I304LBX1hC — Salda Gölü Koruma Derneği (@SaldaDernek) November 1, 2021

Bunun yanı sıra Salda Gölü’nün etrafına yapılan Millet Bahçesi’nde voleybol ve futbol sahalarının içine doldurulan madde de derneğin tepkisine neden oldu: “SİT alanına neden böyle bir şey yapıldı?”

Salda Gölü Halk plajı olarak bilinen ama millet bahçesi inşa edilen sit alanı olan yerde ahşap binalarla göl arasında yapılan voleybol ve futbol sahalarının içine doldurulan madde nedir? Sit alanında neden böyle birşey yapılmıştır? @csbgovtr pic.twitter.com/UkxZPbkahD — Salda Gölü Koruma Derneği (@SaldaDernek) October 29, 2021

Salda Gölü’nün önemi ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından da gündeme getirilmişti.

Mars’tan toplanan örneklerle Salda Gölü’ndeki örnekleri karşılaştıracak olan NASA şöyle demişti: “Mars’ın milyarlarca yıl önce nasıl gözüktüğünü merak ettiniz mi? Biz ediyoruz. Bugün Mars’ın yüzeyi bu büyüleyici su görüntüsünden mahrum. Bizim Perseverance bilim insanlarının 3,5 milyar yıl önce nehir deltası ve gölün aktığını düşündüğü Jezero Krateri’ni keşfetmekle meşgul. Fotoğraftaki kayalar, Türkiye’deki Salda Gölü’nün sahil şeridini süslüyor. Sudaki mineraller gezegeniminizdeki bilinen en eski fosilleşmiş yaşam kayıtlarından bazılarını sunuyor. Bilim insanları dünya üzerinde mikrobiyal fosilleri inceleyerek yaşam belirtilerini daha iyi anlayabileceklerini umuyor.”