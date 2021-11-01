Araçta PCR testine başlandı

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, temaslılar için uygulamaya konan ‘araçta PCR testine’ başladı. Uygulama, ülkede ilk kez Samsun’da yapılmış oldu.

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AA’nın haberine göre Batıpark’ta oluşturulan PCR numune alım noktasında, temaslı kişiler haftanın yedi günü 10:00-22:00 saatleri arasında test yaptırabilecek.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç uygulamanın Samsun’da başladığını belirterek, sağlık kuruluşunda sıraya girmeden araçlarında hızlı bir şekilde PCR testi olacaklarını söyledi.

Oruç şu ifadeleri kullandı: “Okullarımızda pozitif vaka olduğunda, çocuklarımız temaslı olarak kaydediliyor. Temaslı olan ve semptomu olamayan çocuklarımızdan beşinci gününde PCR testi alarak negatif ise maske, mesafe hijyen kurallarına uyarak okullarına devam etmesini sağlıyoruz. Burada Türkiye’de ilk olan PCR numunesi alma yeri oluşturduk. Vatandaşlarımız hiçbir sağlık kuruluşunda sıraya girmeden araçlarıyla açık alanda hızlı bir şekilde test verecekler. Bir sağlık tesisinde olabilecek bir bulaşın önüne geçmiş olacağız. Trafik sıkıntısı çekmeden kendi araçlarının içinde çok kolay, çok pratik şekilde testlerini alacağız.”