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Yaramazlara biraz batar!

Binance para çekme işlemlerini askıya aldı

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance, tüm para çekme işlemlerini askıya aldığını bildirdi. 

Fotoğraf: Reuters

Binance’ın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, yoğunluk nedeniyle tüm kripto para çekme işlemlerini geçici olarak devre dışı bırakıldığı ve sorunun çözümü için çalışıldığı duyuruldu.


Aynı sorun Binance’in Türkiye platformunda da mevcut.

Binance’de geçmiş dönemlerde de yaşanan yoğunluk nedenli problemler daha önce kısa süren çalışmaların ardından normale dönmüştü.

Dünya genelinde en az 100 milyon kullanıcısı bulunan platformun Türkiye’de de 1 milyondan fazla kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor.

Binance daha önce ABD, Britanya, Japonya, Singapur, Almanya ve İtalya gibi finans piyasalarının merkezi ülkelerde hedefe oturtulmuş, pek çok ülke platform üzerinden yapılan işlemlere tedbir getirme yoluna girmişti.

Binance birbirinden bağımsız şirketler kurarak düzenleyici kurumlarda kaçabiliyor ama giderek artan önlemler bunu her geçen gün daha da zorlaştırıyor.

Cayman Adaları’nda kurulan Binance’ın Singapur’da bir ofisi bulunuyor. Bunun yanında borsanın belirli tek bir merkez ofisi bulunmuyor.

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