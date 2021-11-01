Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Ey gözleri Biden’a gülen şahsım…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Ey gözleri Biden’a gülen şahsım” diye seslendi.

Fotoğraf: AA

Twitter’dan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, ekim ayında 93 kuruş zamlanan LPG’ye 48 kuruşluk zammın daha yolda olduğunu, doğalgaza da yüzde 48 zam yapıp yükün sanayiye yıkıldığını belirtti.

CHP lideri, “Biliyorlar ki sanayici bunu ürünlere yansıtmaya mecbur. Sonra gelsin marketlere yaptıkları gibi, sanayicilere de karalamalar. Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!” diye yazdı.

Kılıçdaroğlu, dün İtalya’nın başkenti Roma’da ABD Başkanı Joe Biden’la görüşen Erdoğan’a da şöyle hitap etti: “Ey gözleri Biden’a gülen Şahsım; milletimizin dertlerinden tümden habersizsin. Ne zaman bu ülke ile ilgilenmeyi düşünüyorsun? Yüzün bu ülkenin evlatlarına hiç gülmeyecek mi?”