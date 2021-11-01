Musk, Twitter’da BM’yle atıştı; kanıt istedi

Birleşmiş Milletler’in (BM) milyarder iş insanlarını hedef alarak dünyadaki açlık sorununa atıf yapması, dünyanın en zengin kişisi Elon Musk’ı biraz kızdırdı. Musk, kendisi hakkında çıkan ‘servetinin yüzde 2’siyle açlık sorunun çözebilir‘ şeklindeki haberlere yanıt verdi ve BM’ye meydan okudu: “Kanıtlayın, hemen Tesla hisselerimi satacağım.”

Fotoğraf: Diken

BM’ye bağlı Dünya Gıda Programı’nın direktörü David Beasley’nin açlıktan ölümlerin engellenmesi için milyarderlerin servetlerini seferber etmesi çağrısında bulunmuştu. CNN’e konuşan Beasley, şunları söylemişti: Milyarderlerin şimdi bir kereye mahsus devreye girmesi gerekiyor. Kelimenin gerçek anlamıyla ölecek 42 milyon insana yardım etmek için 6 milyar dolar yeterli.”

Açıklamaların haber sitelerine yansıması ise Musk’ın yalnızca servetinin yüzde 2’si ile dünyadaki açlık sorunun çözebileceği şeklinde olmuştu. Musk serveti ise 300 milyar dolar seviyesinde ve şu an dünyanın en zengin insanı.

Haberlerin ardından Musk duruma tepki gösterdi.

Tesla ve SpaceX gibi yüksek teknoloji devlerini kurup yöneten Musk, Twitter’da şu paylaşımları yaptı: “Dünya Gıda Programı tweet dizisiyle 6 milyar doların açlık krizini nasıl çözeceğini betimlerse, Tesla hisselerini hemen şimdi satıp bunu yapacağım.

Ama muhasebe hesapları açık kaynak olarak sunulmalı ki, kamuoyu paranın nasıl harcandığını tam tamına görsün.”

BM’nin yanıtı

Musk’ın açıklamalarına BM cephesinden de yanıt gecikmedi.

Beasley paylaşımında şunları kaydetti: “BM’nin şeffaflık ve açık kaynak muhasebesi için sistemlere sahip olduğu konusunda sizi temin ederim. Ekibiniz bunlardan tamamen emin olmak için bizimle birlikte çalışabilir ve inceleyebilir.

BM Dünya Gıda Programı, hiçbir zaman 6 milyar doların dünyadaki açlığı çözeceğini söylemedi. Bu, sadece, eşi benzeri görülmemiş açlık krizi sırasında 42 milyon hayat kurtarmak için tek seferlik bir bağış.”