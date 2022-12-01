Akşam Postası / 1 Aralık 2022

Sedat Peker, iade edilmeye hazırlanmış: Video çekip güvendiklerine vermiş

İddiaya göre organize suç örgütü lideri Sedat Peker, ‘Türkiye’ye iade edilme ihtimaline karşı hazırlandı.’

Sasa yöneticisi hisse fiyatı verince SPK başkanı ‘işkillendi’: Dikkatle takip edeceğiz

Borsa İstanbul’la ilgililenen hemen herkesin dilindeki Sasa Polyester’in sahibi İbrahim Erdemoğlu’nun şirketin hisse fiyatını yorumlamasıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ‘devreye girdi.’

Karamollaoğlu: Koalisyon gibi yöneteceğiz, belki beş sene böyle gider

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘altılı masa’nın iktidar olması durumunda ülkenin nasıl yönetileceğine ilişkin soruya, “Anayasa değişikliği yapılmadan, belki Türkiye’yi sanki bir koalisyon hükümeti varmış gibi yöneteceğiz” dedi.

Nadir Kitap ve kitantik’e ‘sehven’ kapatma kararı getirilmiş

Kitapçıların online satış yaptığı ‘Nadir Kitap’ (www.nadirkitap.com) ve ‘kitantik’ (www.kitantik.com) e-ticaret platformlarına dün akşam getirilen erişim engelinin ‘sehven’ verildiği ortaya çıktı. Mahkeme, erişim engelinin kaldırılmasına karar verdi.

Aybaş’tan bilmeceli ‘viskiye zam’ duyurusu

Tekel Bayileri Platformu sözcüsü Özgür Aybaş, viskiye yüzde 12 zam geldiğini bilmeceli bir paylaşımla duyurdu.

Asgari ücret için ilk toplantı 7 Aralık’ta

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, ‘Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının 7 Aralık, ikinci toplantısının 14 Aralık’ta yapılacağını bildirdi.

Bakan Kurum’un ‘konut fiyatını düşürmesi için’ başlattığı proje tutmadı

Sektör temsilcileri, Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un duyurduğu ‘ofisten konuta dönüş projesinin’ talep görmediğini söyledi.

Enflasyon muhasebesi yapan bankalarda ‘kel göründü’

Uluslararası Finansal Raporlama Standardı’na (IFRS) uymak için hiperenflasyon muhasebesi yapan bankaların karları tabloda ‘eridi’.

Kripto milyarderiydi: FTX kurucusunun 100 bin doları kalmış

Kripto borsası FTX’in iflası öncesi 15 milyar doları aşkın malvarlığına sahip olan şirketin kurucusu Sam Bankman-Fried hiç parası kalmadığını söyledi.

Bursa’da eğitim uçağı düştü: İki ölü

Bursa Osmangazi’de eğitim uçağı düştü. Konu hakkında açıklama yapan Bursa Valisi Yakup Canpolat, “Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti” dedi.

Bir ‘sahte doktor’ daha: Hasta naklederken yakalandı

Beyin kanaması geçiren hastayı özel bir firmaya ait ambulansla Van’dan İstanbul’a nakleden ‘sahte doktor’ Osman Ç., Erzincan’da yakalandı.

301’inci maddeden yargılanan İlyas Salman hakkında beraat

Sanatçı İlyas Salman, “Akılsız halk” sözleri gerekçesiyle 301’inci maddeden yargılandığı davada beraat etti.

Avrupa Birliği, Elon Musk’a Mastodon üzerinden gözdağı verdi

Avrupa Birliği (AB), Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk’ı platformun AB’nin dezenformasyon kurallarına uyması gerektiği konusunda uyardı.