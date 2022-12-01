Karamollaoğlu: Koalisyon gibi yöneteceğiz, belki beş sene böyle gider

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘altılı masa’nın iktidar olması durumunda ülkenin nasıl yönetileceğine ilişkin soruya, “Anayasa değişikliği yapılmadan, belki Türkiye’yi sanki bir koalisyon hükümeti varmış gibi yöneteceğiz” dedi.

Karamollaoğlu, HDP’nin tavrının önemini de yadsımadı.

Karamollaoğlu, koalisyon hükümeti bekliyor. (AA)

Karamollaoğlu, bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın aktardığına göre SP lideri, CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi’yle kurulan ‘altılı masa’nın ortak yönetim yapısının nasıl işleyeceğine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

“Cumhurbaşkanı seçim neticesine göre parti genel başkanlarıyla görüşerek, onlardan bilgilerle bakanları belirleyecek. Ama o bakanlar da bir istişare mekanizmasının içinde karar alacaklar.

Çünkü kararları cumhurbaşkanı tarafından benimsenirse bir mana ifade ediyor. Sonuçta imzayı cumhurbaşkanı atacak. Meclis’teki çalışmalara daha fazla önem vereceğiz. Süreci şimdiden tahmin edemiyoruz ama 400’ün üzerinde milletvekili çıkarılırsa, hemen anayasayı referanduma götürmeden değiştirebileceğiz.

360-400 arası olursa referanduma götürme mecburiyeti var. 360 yakalanamazsa belli bir süre, belki beş sene böyle idare edeceğiz. Anayasa değişikliği yapılmadan, belki Türkiye’yi sanki bir koalisyon hükümeti varmış gibi yöneteceğiz.”

HDP’nin tavrı

‘HDP’nin kilit bir parti olduğu’ değerlendirmesine de katılan Karamollaoğlu, çoklu aday konusunda da şunları söyledi:

“HDP’nin tavrı çok önemli. Yani belirleyici faktör olacak ister istemez onlar da. Kendi politikalarını dikkate alarak onlar da bir politika belirliyorlar, çalışıyorlar.

Nasıl bir karar verirler onu bilemiyorum. Ama bu seçimin birinci turda bitmesi çok önemli. İnşallah gerekli adımlar atılır, gerekli ortam oluşur.”