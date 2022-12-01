MÜSİAD başkanından şimdi de asgari ücret ‘siparişi’

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücret için bu yılki enflasyon oranına göre değil, ‘beklenen enflasyona göre’ zam yapılması gerektiğini savundu.

Asmalı, daha önce de politika faizinin yüzde 9’a düşürülmesi gerektiğini savunmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle de Merkez Bankası faizi bu orana kadar çekmişti.

MÜSİAD başkanı asgari ücret ‘sipariş etti.’ (AA)

Asmalı 11 Ekim’de, “Sayın cumhurbaşkanımız ‘Faizi tek haneye düşürmemiz lazım’ dedi. Düşürsün ekimde kasımda yüzde 9’a. ‘Bir daha da ellemeyeceğim faizi’, desin. Beş-altı ay unutalım, artık faizi konuşmayalım, önümüze bakalım. Sanayici, üretici belirsizlik ortamını sevmiyor. İstikrar olsun, o istikrarla da devam edelim” demişti.

Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu (PPK) da tam da bu ‘talebe’ uygun şekilde 24 Kasım’da politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9 seviyesine indirmiş, bundan sonra da herhangi bir faiz indirimi veya artışının düşünülmediği kaydedilmişti.

Bu kez de asgari ücret ayarı

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, İstanbul’da ‘Küresel Ekonomiyi Yeniden Düşünmek’ toplantısında konuştu. Asmalı, toplantının ardından bir gazetecinin 2023 asgari ücret görüşmelerine ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı:

“Enflasyon bu dönemin alım gücüdür. Bu yıl için satın almayla ilgili kaybolan alım gücüne ilişkin maaş artışı yapıldı. Önümüzdeki sene yapılacak olan artışına, bu dönemdeki enflasyon verileriyle hareket ederek değil, önümüzdeki dönem enflasyon beklentileri ışığında bir zam yapılması düşünülmeli. Bu noktada işçinin hakkını koruyan ama bunun yanında Türkiye’nin üretimdeki rekabet gücünü de koruyan bir modelle düşünülmesi gerekir.”

Bölgesel olarak değişen asgari ücreti de gündeme almanın mümkün olduğunu savunan Asmalı, “Asgari ücret belirlenirken beklenti, enflasyonun bir miktar daha üzerine konulması ve belirlenecek rakamın beklentileri karşılaması gerekir” dedi.

Beklenti yüzde 37

Merkez Bankası’nın kasım anketinde, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 68, 12 ay sonrası içinse yüzde 37’ydi. Buna göre temmuzda asgari ücrete getirilen yüzde 29’luk zam da dikkate alındığında, MÜSİAD başkanının ‘siparişi’ geçerli olursa, asgari ücrete yaklaşık yüzde 8-9 zam beklenebilir.