AKP’li Ok’a yanlış tedavi uygulayan doktora soruşturma: Özensizliğim olmuş olabilir

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, AKP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’a yanlış tedavi uygulayan Prof. Dr. Ali A. hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan soruşturma açtı. Yanlış ilaç verdiğini kabul eden Prof. Ali A. tutuklanma talebiyle sevk edildiği hakimlikçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: AA

Gribal enfeksiyon nedeniyle gittiği özel bir hastanede verilen ilaç nedeniyle kalbinin durduğunu iddia eden AKP Milletvekili İsmail Ok’a yanlış tedavi uygulayan Prof. Dr. Ali A. hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla soruşturma açıldı. Anadolu Ajansı’nın haberine göre, gözaltına alınan Prof. Ali A., savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayıtları sistemden sildi

Savcılığın tutuklama talep yazısında, şüphelinin olay günü müşteki İsmail Ok’a, ameliyat esnasında kalp ve solunum kaslarını yavaşlatması için kullanılan ‘Muscobloc’ ilacını verdiği belirtildi. Soruşturma başladıktan sonra özel hastaneden Ok’a ait tedavi evrakının istenildiği ancak kayıtların şüpheli tarafından sistemden silindiğinin tespit edildiği belirtildi.

Savcılık yazısında, şu değerlendirmeye yer verildi: “Hastane tedavi evrakı, hastanenin mesul müdürü M.A’nın ve tanık beyanı, müştekinin daha sonra sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesi’nde müştekiye müdahale eden sağlık çalışanlarının anlatımları ile olay günü müştekinin kalbinin ve solunumunun durmasına neden olan ilacın uygulanmasına ilişkin hastane tedavi evrakının ve kayıtlarının ilgili hastane sisteminden silinmeye çalışılması, şüpheli tarafından müştekiye uygulanan Muscobloc ilacının mahiyeti ve insan sağlığı üzerindeki olası etkileriyle ilgili bilirkişi raporu, şüphelinin tevil yoluyla ikrarı ve bütün dosya kapsamı nazara alındığında şüphelinin, müştekinin ‘kasten ölümüne’ neden olacak icrai hareketlere giriştiğini gösteren kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olgu, emare ve deliller söz konusudur.”

Savcılık ifadesinde, olayın yaşandığı özel hastanenin VİP bölümünde dahiliye ve nefroloji uzmanı olarak görev yaptığını belirten şüpheli Ali A, müşteki İsmail Ok’un kırgınlığının olduğunu, kendisine klima çarptığını söylediğini aktardı.

Ok’a üst solunum yolları enfeksiyonu tanısı koyduktan sonra tedavi için serum ve bazı ilaçlar vermeye başladığını anlatan Ali A., ayrıca kas gevşetici Muscoril isimli ilaç yerine yanlışlıkla Muscobloc ilacı sistemden seçtiğini, bunun da kas yoluyla müştekiye enjekte edildiğini söyledi.

Bunun üzerine fenalaşan Ok’un Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildiğini, sonraki süreçte sağlığı hakkında yakınlarından sürekli bilgi aldığını belirten şüpheli Ali A., şu beyanda bulundu:

“Hastanın durumuyla ilgili hastanın yakınlarını arayarak bilgi almaya çalıştım. Hastanın oğlunu aradığım zaman, hastaya yanlış ilaç uyguladığımıza dair bilgi vermemiştim. Ancak sonraki bir tarihte hastanın doktor olan oğluna yanlışlıkla Muscobloc verildiğini söyleyerek özür diledim. Özensizliğim olmuş olabilir ancak kesinlikle müştekiye yönelik kasıtlı eylemim olmamıştır.”

FETÖ üyeliğinden hüküm giydi

Öte yandan Prof. Dr. Ali A. hakkında 2020’de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üyelikten soruşturma açıldığı öğrenildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama sonunda Ali A., ‘silahlı terör örgütüne üyelik’ suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Dosyanın, kanun yolu incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi’nde olduğu bildirildi.

Ne olmuştu?

AKP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, 30 Eylül’de gribal enfeksiyon nedeniyle Çukurambar’daki özel bir hastaneye gitti. Vücut kırgınlığını gideren serum ve vitamin almak istediğini bildiren Ok’a, kalp ve solunum kaslarını yavaşlatan ilaç verildi. Bunun etkisiyle kalbi ve solunumu duran Ok, yoğun bakım ünitesine alındı. hastanede 7 saat yoğun bakımda tutulan ve ailesinin talebi üzerine entübe halde Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Ok, 4 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.