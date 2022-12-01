AKP’li İsmail Ok, Fahrettin Koca sayesinde ‘ölümden dönmüş’: Kalbim durmuştu

İYİ Parti’den istifa ederek AKP’ye geçen Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Ankara’da gribal enfeksiyon şikayetiyle gittiği özel hastanede verilen ilaç nedeniyle kalbinin durduğunu iddia ederek, “Önce Allah sonra eşim daha sonra oğlumun doktor olması ve sağlık bakanımız Fahrettin Koca’nın, devletimizin olaya el koyması sonucunda bugün tekrar hayattayım” dedi.

İsmail Ok, kalbinin durduğunu iddia etti (AA)

Doktor hakkında suç duyurusunda bulunanan AKP’li İsmail Ok, “Bu ilacı veren tıp profesörünün FETÖ’den daha önce altı yıl 10 ay ceza aldığını öğrendim” iddiasında bulundu.

Anadolu Ajansı’na konuşan Ok, Ankara Şehir Hastanesi’nden taburcu olduktan sonra 7 Ekim’de kendisine yanlış tedavi uygulandığını iddia ederek şikayetçi olduğunu ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Soruşturma sırasında kendisine, ameliyata girecek hastaların kalbini ve solunumunu yavaşlatan ilacın verildiğini iddia eden Ok, “Bu bilgi bize tedavi sürecinde ve savcılığa suç duyurusunda bulununcaya kadar verilmedi, verilmesi gerekirdi” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da hayatta olmasında katkısı olduğunu iddia eden Ok, şöyle konuştu: “Bana bu ilacı veren tıp profesörünün FETÖ’den daha önce altı yıl 10 ay ceza aldığını öğrendim, haliyle dehşete düştüm. Bu kadar olay peşi sıra tesadüfen olur mu? Başka yorumlar yapar başka şeyler de söylerdim ama şu anda olay yargıda olduğu için soruşturma safhası da halen devam ediyor dolayısıyla çok ayrıntıya girmiyorum ama şunu da özellikle vurgulamak istiyorum: Kalp ve solunum kaslarını durduran ilaç verildikten sonra kalbim duruyor. Bir insanın kalbine tabancayla ateş etmek neyse bu ondan farklı mı?

Koca olmasa…

Önce Allah sonra eşim daha sonra oğlumun doktor olması ve sağlık bakanımız Fahrettin Koca’nın, devletimizin olaya el koyması sonucunda bugün tekrar hayattayım. Bu süreç bu kadar tesadüflerle izah edilebilir mi? Bunların hepsinin tesadüf olup olmayacağının kararını yüce yargı verecek.”