Nadir Kitap ve kitantik’e ‘sehven’ kapatma kararı getirilmiş

Kitapçıların online satış yaptığı ‘Nadir Kitap’ (www.nadirkitap.com) ve ‘kitantik’ (www.kitantik.com) e-ticaret platformlarına dün akşam getirilen erişim engelinin ‘sehven’ verildiği ortaya çıktı. Mahkeme, erişim engelinin kaldırılmasına karar verdi.

Fotoğraf: AA

Ankara 10’uncu Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla dün akşam saatlerinde ‘Nadir Kitap’ ve ‘kitantik’in sitelerine erişim engeli getirildi.

Nadir Kitap, Twitter hesabından bugün yaptığı paylaşımla mahkemenin erişim engelini ‘sehven’ verdiğini ve gerekli teknik işlemlerin tamamlanmasının ardından sitenin yeniden açılacağını söyledi. Erişim engelinin gerekçesini ise şöyle duyurdu:

“Resmi bir kurumun yayınlamış olduğu bir kitabın satıştan kaldırılması yönünde alınan mahkeme kararı, ilgili ürün sayfalarına erişim engeli getirirken, sehven sitenin tümünü kapsayacak şekilde talep edilmiş ve uygulanmıştır. Yapılan girişimler sonucunda mahkeme, kararı tashih ederek site geneline uygulanan erişim yasağını kaldırmıştır. Kısa süre içinde tüm servis sağlayıcılar üzerinden erişim mümkün olacaktır.”

Duyuru 2:

Web sitemiz hakkında erişim engeli getiren ilgili mahkeme, kararın sehven alındığına hükmederek erişim engelinin kaldırılması kararı almıştır. Kitapsever dostlarımızla en kısa süre içerisinde yeniden bulaşacağımız müjdesini paylaşıyoruz. — Nadir Kitap (@Nadirkitap) December 1, 2022

kitantik’e getirilen erişim engelinin de kaldırılacağı duyuruldu:

“İlgili mahkeme tekrar değerlendirme yaparak erişim engeli kararının ‘sehven’ verildiğini belirterek erişim engellemenin kaldırılmasına karar verdi. Teknik işlemlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Kısa sürede tekrar birlikteyiz.”