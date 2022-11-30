Nadir Kitap ve kitantik’e erişim engeli

Kitapçıların online satış yaptığı ‘Nadir Kitap’ (www.nadirkitap.com) ve ‘kitantik’ (www.kitantik.com) e-ticaret platformları, erişime engellendi.

Fotoğraf: Arşiv

İfade Özgürlüğü Derneği’nin EngelliWeb projesinin aktardığına göre erişim engeli kararını Ankara 10’uncu Sulh Ceza Hakimliği bugün aldı. Gerekçe henüz belli değil.

Nadir Kitap’ın Twitter hesabından şunlar yazıldı: “Tarafımıza henüz bir tebligat yapılmadığı için şu aşamada gerekçe hakkında bilgi sahibi değiliz. Şirket avukatlarımız sabah saatlerinde ilgili mahkemeye gerekli müracaatları yapacaklardır. Tüm satıcı ve alıcı üyelerimize duyurulur.”

Şirket avukatlarımız sabah saatlerinde ilgili mahkemeye gerekli müracaatları yapacaklardır. Tüm satıcı ve alıcı üyelerimize duyurulur. — Nadir Kitap (@Nadirkitap) November 30, 2022

Kitantik’in Twitter hesabından da benzer bir açıklama geldi.