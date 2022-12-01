301’inci maddeden yargılanan İlyas Salman hakkında beraat

Sanatçı İlyas Salman, “Akılsız halk” sözleri gerekçesiyle 301’inci maddeden yargılandığı davada beraat etti.

İlyas Salman ‘hakaret’ iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti (AA)

İlyas Salman’ın YOL TV’deki söyleşindeki ‘Türk milletine hakaret ettiği’ iddia edilerek dava açılmıştı.

Söyleşi 23 Ocak 2021’de ilk olarak Yol TV’de yayınlanmış olsa da, savcı iddianamede söyleşinin Oda TV’nin Facebook hesabında paylaşıldığına yer vermişti. Salman, Yol TV’de yayınlanan söyleşinin ardından hükümete yakın medya tarafından hedef alınmıştı.

Davanın 13 Eylül’de görülen ikinci duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Salman’ın TCK 301 uyarınca cezalandırılmasını istemişti.

MLSA’nın haberine göre, İlyas Salman’ın yargılandığı davanın üçüncü duruşması, İstanbul Anadolu 54’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan hakim, Salman’ın üzerine atılı fiilin kanunda suç olarak tanımlandığına kanaat getirerek beraatine hükmetti.