301’inci maddeden yargılanan İlyas Salman’a hapis istemi

Sanatçı İlyas Salman’ın “Akılsız halk” sözleri gerekçesiyle 301’inci maddeden yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı altı aydan iki yıla kadar hapis cezası istedi.

Fotoğraf: AA

301’inci madde, Türklüğü, Cumhuriyet’i, Meclis’i, yargı organlarını, askeri ve emniyet birimlerini aşağılamayı içeriyor. Ama maddenin dördüncü bendinde “Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamalarının suç oluşturmayacağı” yazıyor.

MLSA’dan Barış Kop’un haberine göre Salman’ın yargılandığı davanın ikinci duruşması, İstanbul Anadolu 54’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

İlk duruşmada vareste tutulma talebi kabul edilen Salman duruşmaya katılmazken avukatı Özgür Murat Büyük duruşma salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Salman’ın 23 Ocak 2021’de Yol TV’de yayınlanan söyleşide kullandığı “Akılsız halk” cümlesiyle ‘Türk milletini aşağılamak‘ suçunu işlediğini öne sürerek sanatçının TCK 301/1 maddesi uyarınca cezalandırılmasını istedi.

Av. Büyük’ün mütalaaya karşı yazılı savunma hazırlamak için bir sonraki duruşmaya kadar süre talebini kabul eden mahkeme, davayı 1 Aralık’a erteledi.

Salman, Yol TV’de yayınlanan bir söyleşinin ardından ‘Türk milletine hakaret ettiği’ iddiasıyla hükümete yakın medya organlarında hedef alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Anadolu başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Salman’a yöneltilen suçlamaya Salman’ın söyleşide kullandığı sözler delil olarak gösteriliyor. Her ne kadar söyleşi 23 Ocak 2021’de ilk olarak Yol TV’de yayınlanmış olsa da iddianame savcısı söyleşinin Oda TV’nin Facebook hesabında paylaşıldığına iddianamede yer veriyor.