ABD Senatosu eşcinsel evliliklere güvence veren tasarıyı onayladı

EMRE ZOR

ABD Senatosu’nda eşcinsel evliliklere güvence verecek ’Evliliğe saygı yasası’ 61’e karşı 36 oyla onaylandı. 12 Cumhuriyetçinin ve tüm Demokratların onayladığı tasarının geçmesi için 100 sandalyeli Senato’da 60 oy gerekiyordu.

Fotoğraf: Reuters

Yasa tasarısı Temsilciler Meclisi’nde de onaylanırsa imza için Başkan Joe Biden’a gidecek.

Ara seçimlerde Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu Cumhuriyetçilere kaybeden Demokratlar ocakta yeni kongre oluşmadan tasarıyı yasalaştırmak istiyor.

Tasarı eşcinsel evlilik hakkına ulusal zorunluluk getirmeyecek. Ancak eşcinsel evliliklerin yasal olduğu eyaletleri güvenceye alacak ve diğer eyaletlerce tanınmalarına federal zorunlululuk getirecek.

Ayrıca eşcinsel çiftlere federal yardımı reddeden ’Evliliği Savunma Yasası’nı yürürlükten kaldıracak.

Biden oylama sonrası ’’Amerikalıların aşık olduğu kişiyle evlenme hakkı olmalı’’ dedi.

Yüksek Mahkeme 2015’teki kararıyla eşcinsel evlilikleri yasallaştırmıştı fakat mahkemenin kürtaj hakkını güvenceye alan ‘Roe V. Wade’ kararını haziranda yürürlükten kaldırmasıyla eşcinsel evlilik hakkı tehlikede görülüyordu.

Yüksek Mahkeme, Kongreden çıkan yasaları anayasaya uygunluğu için yargısal denetime alıp geri çevirebiliyor.

Eşcinsel evliliğe destek yüzde 70

Son anketlere göre Amerikalıların yüzde 70’i eşcinsel evliliği destekliyor. LGBTİQ+ gruplarıysa, Yüksek Mahkeme’nin bu hakkı engellemesi durumunda en az 29 eyaletin eşcinsel evliliği yasaklayacağını belirtiyor.

ABD tarihinin ilk açık eşcinsel bakanı Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg tasarının Senato’da tartışılmasını garipsediğini söyledi: ’’Evlilik kadar temel ve kişisel bir şeyin Senato’da tartışılması garip hissettiriyor.’’

LGBTİQ+ ve HIV Hakları Projesi yöneticisi James Esseks’se, hakların daha sıkı savunulmasında ısrarcı: ’’Yedi yıldır eşit evlilik hakkına sahibiz. ‘Evliliğe saygı yasası’ radikalleşen Yüksek Mahkeme’nin bu hakkı elimizden alabilmesini önleyecek. Ancak LGBTİQ+ hakları hala tehlikede.’’

Buna Karşılık Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz yasanın eşcinsel evliliğe karşı çıkan dini kurumlara dava açılmasına yol açarak din özgürlüğünü tehlikeye atacağını söylüyor. Ayrıca eşcinsel evlilik hakkının tehlikede olmadığını savunuyor.