‘Kürtaj kararı taslağı’ ABD’de tepkilere neden oldu

ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj hakkının garantiye alan hükmü iptal edeceğine yönelik haberler, protesto gösterisine neden oldu.

ABD Başkanı Joe Biden da kürtaj savunucularına destek verirken, mahkeme taslağın gerçek olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

ABD merkezli Politico sitesi, yüksek mahkemenin karar taslağını yayınladı.

Muhafazakar yargıç Samuel Alito’nun kaleme aldığı öne sürülen görüşte, 1973 tarihli ‘Roe-Wade kararı’ olarak bilinen, kürtajın anayasal hak olmasına temel teşkil eden karar ‘açıkça yanlış’ olarak tanımlandı ve kaldırılması istendi.

Mahkemenin gelecek temmuz ayında kürtaj hakkındaki görüşünü açıklaması bekleniyordu.

Dokuz üyeli mahkemedeki üç yargıç liberal, altısı ise muhafazakar eğilime sahip.

Biden tepkili

Yazılı açıklama yayınlayan Biden, basına sızan kararın gerçek olup olmadığı ya da son karar olup olmadığının henüz bilinmediğini belirtirken, kanunun 50 yıldır var olduğunu söyledi.

Biden, Texas başta olmak üzere birçok eyalette kürtajın yasaklanmasına yönelik mahkeme kararları çıktığını söylerken, kararların ardından danışmanlarına kürtaj hakkının korunması konusunda talimat verdi.

Haberin geniş yankı bulmasının ardından çok sayıda kişi Washington’daki Yüksek Mahkeme önünde eylem düzenledi.

‘Gerçek ama nihai değil’

Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts, yazılı açıklamayla sızıntıya soruşturma başlattıklarını belirtti.

Taslağın mahkemenin nihai kararı olmadığını, kararla ilgili çalışmaların sürdüğünü ancak bu esnada medyaya yapılan bu sızıntının ‘mahkemenin bütünlüğünü ve güvenilirliğini zedelediğini’ kaydetti.

Taslağın gerçek olduğunu belirten Roberts, bunun kabul edilemez olduğunu ve sızıntının nereden ve ne şekilde olduğuna ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.