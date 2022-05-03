Amazon’dan çalışanlarına kürtaj sınırlamasını aşmaları için maddi destek

E-ticaret firması Amazon, ABD’deki çalışanlarının, kürtajın da aralarında olduğu, hayati tehlike oluşturmayan tedavi ve müdahaleler için seyahat etmeleri gerektiğinde masraflarını karşılama kararı aldı.

Kürtaj hakkının savunanların protestosunda, bir kadın, ‘Kürtajı yasaklamaktan vazgeçin’ yazılı döviz taşıyor. Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Çalışanlara yollanan mesajda, oturdukları yere yakın noktalarda yaptıramayacakları tedaviler için her çalışana yılda 4 bin dolara (59 bin 505 lira) kadar ödeme yapılacağı belirtildi. Firma yönetimi, ödemelerin, sanal ortamdan yapılamayacak ve bir çalışanın yaşadığı yere belirli bir mesafede erişilemeyen sağlık hizmetleri için geçerli olacağının altını çizdi.

Firma sözcüsü, BBC’ye bu sağlık hizmetlerinin arasında onkoloji, psikolojik destek, obezite cerrahisi ve isteğe bağlı kürtajın da yer aldığını söyledi.

Başka şirketler de açıklamıştı

Maddi destek sadece kürtaj yaptırmak isteyenler için geçerli olmasa da Cumhuriyetçilerin son dönemde bazı eyaletlerde getirdikleri sınırlamalar nedeniyle kürtaj yaptırmak isteyen çalışanların kaliteli bir sağlık hizmetine erişebilmeleri için büyük önem taşıyor. Yaşadıkları yerde yasal engellerden dolayı kürtaj yaptıramayan kadınların başka bir yerde yaptırabilmelerini kolaylaştırıyor.

Aralarında Yelp ve Citigroup’un olduğu başka şirketler de çalışanlarına kürtaja erişimi sağlamak için destek vereceklerini açıklamıştı.

1,1 milyon çalışanının büyük kısmı California, Washington ve Texas eyaletlerinde olan firma, ayrıca, hayati tehlike oluşturan sağlık sorunları söz konusu olduğunda da acil müdahale için 10 bin dolara (148 bin 763) kadar ödeme yapacak.

Teksas’tan ayda 1400 kadın başka yere gidiyor

Teksas, kürtaj konusundaki en katı yasaların bulunduğu eyaletlerden biri. Altı haftalık hamilelik sonrasında kürtaj yaptırmak yasak. Yakın geçmişte yapılan bir araştırmaya göre her ay eyalette yaşayan 1400 kadın başka eyaletlere gidiyor.

Önümüzdeki ay Yüksek Mahkeme, ABD’de kürtajı yasallaştıran 1973 tarihli bir yasanın iptal edilip edilmeyeceğine karar verecek. Yasa iptal edilirse her eyalet kürtaj konusundaki kuralını kendisi belirleyecek. 20’yi aşkın eyalette sınırlama hatta yasak gelmesi bekleniyor.