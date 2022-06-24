ABD Yüksek Mahkemesi kürtajı anayasal hak olmaktan çıkardı

ABD Yüksek Mahkemesi, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli Roe-Wade kararını iptal etti.

Yüksek mahkemenin kararından sonra başkent Washington’da kürtaj karşıtları kutlama için sokağa çıktı. (Fotoğraf: Reuters)

Kamuoyunda Roe v Wade (Roe Wade’e karşı) olarak bilinen mahkeme kararı, 1973 yılında alınmıştı. Kararın iptali milyonlarca kadının yasal yollarla kürtaj yaptırma hakkını ellerinden alıyor.

Yüksek Mahkeme’nin kararı, kürtaj üzerindeki sınırlamaların artırılması ya da kürtajın tamamen yasaklanmasını isteyen Cumhuriyetçi Parti ve muhafazakar dindar kesim açısından bir zafer olarak görülüyor.

Yüksek Mahkeme kararının ardından her eyaletin kürtaj konusunda kendi yasaklarını getirmeleri söz konusu olabilecek.

ABD’deki eyaletlerin yarısının kürtaja yeni sınırlamalar getirmesi ya da operasyonu tümden yasaklamaya gitmesi bekleniyor.

Mahkemenin muhafazakar yargıçlarından Samuel Alito tarafından kaleme alınan karar görüşünde kararın gerekçesinin ‘son derece zayıf’ ve ‘toplumsal anlamda zararlı sonuçları olduğu’ iddia edildi. Söz konusu metinde ayrıca ‘kürtaj hakkının ülke tarihinde ve geleneklerinde köklü bir yerinin olmadığı’ savunuldu.

Karar mayısta basına sızmıştı

ABD’li siyasi yayın kuruluşu Politico mayısta söz konusu kararı yayınlamış, Yüksek Mahkeme de haberin doğruluğunu teyit etmişti.

ABD medyası, Yüksek Mahkeme’nin bu yönde açıklayacağı bir kararın ülkede ‘deprem etkisi yaratacağını ve siyasi bölünmenin daha da artacağını’ vurgulamıştı