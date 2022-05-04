Her 10 ABD’liden altısı Yüksek Mahkeme’nin kürtaj hakkını desteklemesini istiyor

ABD’deki bir anket, ülkedeki seçmenlerin çoğunun Yüksek Mahkeme’nin kürtaj hakkını desteklemesini istediğini ortaya koydu.

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Yüksek Mahkeme’nin ülke genelinde kürtaj hakkını koruyan 1973 tarihli Roe-Wade kararını iptal edeceğine yönelik taslağın basına sızmasının ardından Politico/Morning Danışma adlı firma tarafından bir anket düzenlendi.

Ülkedeki seçmenlerin dağılımına göre ankete katılanların yüzde 57’si Yüksek Mahkemenin kürtaj hakkını desteklemesini, yüzde 28’i karşı çıkmasını istedi, yüzde 15’i ise fikir beyan etmedi.

Ne olmuştu?

ABD’de muhafazakarların tartışma konusu haline getirdiği anayasal hak kürtaj, Yüksek Mahkeme’nin ülke genelinde kürtaj hakkını koruyan 1973 tarihli Roe-Wade kararını iptal edeceğine yönelik taslağın hafta başı basına sızmasıyla yeniden ülke gündemine oturmuştu.

Yüksek Mahkeme’nin kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan yaklaşık 50 yıllık kararı bozmaya hazırlandığı iddiaları sebebiyle New York ve Los Angeles başta olmak üzere ülkedeki pek çok şehirde binlerce kişi, dün gösteriler düzenlemişti.

Mahkemenin muhafazakar yargıçlarından Samuel Alito tarafından kaleme alındığı ileri sürülen taslak görüşte, 1973 tarihli ‘Roe-Wade kararı’ olarak bilinen ve ABD’de kürtajın anayasal bir hak olmasına temel teşkil eden kararın ‘açıkça yanlış olduğu ve kaldırılması gerektiğinin belirtildiği’ ifade ediliyor.

Mahkemenin temmuz başında bu konudaki görüşünü açıklaması bekleniyor.

Dokuz üyeli Yüksek Mahkeme’deki üç yargıcın liberal, altı yargıcın ise muhafazakar eğilimde olduğu biliniyor.

‘Gerçek ama nihai değil’

Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts, yazılı açıklamayla sızıntıya soruşturma başlattıklarını belirtmişti.

Taslağın mahkemenin nihai kararı olmadığını, kararla ilgili çalışmaların sürdüğünü ancak bu esnada medyaya yapılan bu sızıntının ‘mahkemenin bütünlüğünü ve güvenilirliğini zedelediğini’ kaydetmişti.

Taslağın gerçek olduğunu belirten Roberts, bunun kabul edilemez olduğunu ve sızıntının nereden ve ne şekilde olduğuna ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.