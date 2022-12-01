Bir ‘sahte doktor’ daha: Hasta naklederken yakalandı

Beyin kanaması geçiren hastayı özel bir firmaya ait ambulansla Van’dan İstanbul’a nakleden ‘sahte doktor’ Osman Ç., Erzincan’da yakalandı.

Erzincan’da sahte doktor ambulansla hasta naklederken yakalandı

Türkiye günlerdir Tekirdağ’daki ‘sahte doktoru’ konuşuyor. Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde kendisini ‘pratisyen hekim’ olarak tanıtan 20 yaşındaki Ayşem Özkiraz, sahtekârlığı anlaşılınca tutuklanmış ve olaya ilişkin başlatılan soruşturmada arkadaşı S.U.’nun kendini ‘beyin cerrahı’ olarak tanıttığı ve ameliyatlara girdiği ortaya çıkmıştı.

Bir ‘sahte doktor’ da Erzincan’da ortaya çıktı.

AA’nın aktardığına göre beyin kanaması geçiren ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde tedavi gören bir hasta, yakınları tarafından İstanbul’a nakledilmek istendi.

Bunun üzerine İstanbul’da özel ambulans hizmeti veren firma tarafından gönderilen ambulansa alınan hasta, Van’dan İstanbul’a nakledilmek üzere yola çıktı.

Polis uygulamasında durdurulan ambulansta hastaya refakat eden ve kendini ‘çocuk doktoru’ olarak tanıtan Osman Ç.’den doktor kimliği soruldu. Üzerinde doktor kimliğinin bulunmadığını, kaşesinin olduğunu belirten Osman Ç., şüpheli ve tedirgin tavırları üzerine ambulanstan indirildi.

Kontrollerde ‘sahte doktor’ olduğu anlaşılan ve doktor önlüğü giyen Osman Ç. gözaltına alındı.

Tıbbi sekreterlik bölümü mezunu olduğu öğrenilen Osman Ç.’nin İstanbul’daki bir hastanede ambulans şoförlerine ve çalışanlarına kendini doktor olarak tanıttığı belirtildi. Para karşılığı bazı hastalara reçete yazdığı ve sağlık kurullarında rapor alımlarına aracılık ettiği öne sürülen Osman Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ambulansın içindeki hastaysa kontrollerin ardından İstanbul’a gönderildi.