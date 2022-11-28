‘Sahte diploma’ soruşturması büyüdü, sahte ‘beyin cerrahı’ yakalandı

Tekirdağ’daki Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde kendisini ‘pratisyen hekim‘ olarak tanıtan ve sahte diplomayla hastanede görev yaptığı anlaşılan A.Ö.’nün(20) tutuklanmasının ardından soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın görevlendirdiği iki müfettiş, ilçeye giderek çalışmalarına başladı.

A.Ö.’nün ifadeleri doğrultusunda İstanbul’da gözaltına alınan, kendisini ‘beyin cerrahı’ olarak tanıttığı öne sürülen S.U., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sahte diploma: Bu kez de ‘sahte beyin cerrahı’ yakalandı. (AA)

Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde kendisini ‘pratisyen hekim‘ olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diplomayla hastanede görev yaptığı anlaşılan A.Ö.’nün tutuklanmasının ardından olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

DHA’nın haberine göre Çerkezköy başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, hastanede ameliyat masasında fotoğrafları ortaya çıkan ve kendini ‘beyin cerrahı’ olarak tanıttığı öne sürülen S.U. da İstanbul’da yakalanarak ilçeye getirildi. A.Ö., ifadesinde S.U.’nun arkadaşı olduğunu söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Müfettişlerin, A.Ö.’nün hastanede kendisine gözlemci olarak izin veren doktorlar başta olmak üzere hastanedeki doktorlar ve personelin bilgisine başvuracağı belirtildi.