AKP ve MHP’nin oylarıyla: IŞİD’le ilişkililerin vatandaşlık almasının araştırılmasına ret

TBMM Genel Kurulu’nda CHP, HDP ve İYİ Parti’nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

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AA’nın haberine göre ilk olarak İYİ Parti’nin, ‘terör örgütü IŞİD’le iltisaklı kişilerin Türkiye’de şirket kurabilmesi, sermaye hareketlerinde bulunması ve vatandaşlık alması’yla ilgili verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınmasına dair grup önerisi görüşüldü.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, IŞİD’le bağlantılı 17 kişiyle dört tüzel kişinin Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulduğunu hatırlattı.

Ataş, birçok saldırı düzenleyen IŞİD’in ve bu örgütle ilişkili kişilerin Türkiye’de rahatlıkla şirket kurması ve birtakım sermaye hareketleri yürütmesinin, güvenlik zafiyetini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, ‘IŞİD’lilerin, mal varlığı edinmeleri, vatandaş olmaları ve ticaret yapmalarının serbest olduğunu’ ifade etti.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu ve devletin terörle bağlantılı kim varsa tamamının tepesine binerek kanunlar kapsamında gereğini yaptığını savundu.

‘Asgari ücret en az 12 bin 500 olmalı’

Genel Kurul’da daha sonra HDP’nin ‘asgari ücret alan emekçilerin yaşadıkları sorunlar’la ilgili verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması konusundaki grup önerisi görüşüldü.

“Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi” alınmasını içeren bir sistemin getirilmesi gerektiğini söyleyen HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, HDP olarak asgari ücretin en az 12 bin 500 lira olmasını istediklerini belirtti.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu söyledi.

SGK tartışması

Daha sonra CHP’nin, ‘Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) açıklarının ve görev zararlarının nedenleri’yle ilgili araştırma önergesinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerisi ele alındı.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “Yıllardır, ‘Kılıçdaroğlu SGK’yi batırdı’ yalanını başarıyla anlattınız. Ekonominin kitabını yazmakta mahir değilsiniz ama bu yalanın kitabını yazma konusunda oldukça yeteneklisiniz” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, SSK Genel Müdürü olduğu dönemde kurumun açığının 2,2 milyar lira olduğunu aktaran Karabat, “AK Parti döneminde açık 485 milyar lira” dedi.

AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök, iktidara geldiklerinde sosyal güvenlik sisteminden yararlanan vatandaşların oranı yüzde 48’ken bugün yüzde 99’a yükseldiğini söyledi.

Tartışmadan sonra geçilen oylamada CHP, HDP ve İYİ Parti’nin gündeme ilişkin grup önerileri AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edilmedi.