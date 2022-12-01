Kripto milyarderiydi: FTX kurucusunun 100 bin doları kalmış

Kripto borsası FTX’in iflası öncesi 15 milyar doları aşkın malvarlığına sahip olan şirketin kurucusu Sam Bankman-Fried hiç parası kalmadığını söyledi.

FTX kurucusu Bankman-Fried’ın 100 bin doları kalmış. (Reuters)

Dünyanın en büyük kripto platformlarından FTX geçen ay iflas başvurusunda bulunmuş, kurucusu Sam Bankman-Fried’ın da Arjantin’e kaçtığı iddia edilmişti.

Platformun iflası öncesi tahmini 15,2 milyar dolarlık malvarlığına sahip olan FTX kurucusu, sorunun ortaya çıkmasıyla bir günde 14,6 milyar dolar kaybetti. Milyarder unvanını kaybeden Bankman-Fried’in adı, Bloomberg Milyarderler Endeksi’nden de silindi.

Şirketin iflasından sonra ilk defa kamuoyunun önüne çıkan Bankman-Fried, FTX’ten kendi parasını almadığını ve hiç parası kalmadığını söyledi: “Bir kredi kartım ve bankada 100 bin dolarım kaldı.”

Dolandırıcı olmadığını belirten Bankman-Fried, FTX ve sahibi olduğu Alameda Research ve diğer şirketler arasındaki para hareketleriyle ilgili sorularaysa net yanıtlar veremedi.

New York Times’a konuşan Bankman-Fried, Bahamalar’da olduğunu öne sürdü.

‘Hack’ meselesi

Diğer yandan FTX’in iflas başvurusu yaptığı gece, hackerların saldırısına uğradığı iddia edilmiş 662 milyon dolarlık varlığın kaybolduğu belirtilmişti. Bankman-Fried, konuyla ilgili sorulara verdiği cevaplarla da şüpheleri dağıtamadı. Bankman-Fried, konuyla ilgili sekiz kişiden şüphelendiğini söylemişti. 662 milyon dolarlık varlığın kimler tarafından çalındığı hala belirsizliğini koruyor.