Enflasyon muhasebesi yapan bankalarda ‘kel göründü’

Uluslararası Finansal Raporlama Standardı’na (IFRS) uymak için hiperenflasyon muhasebesi yapan bankaların karları tabloda ‘eridi’.

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Türkiye İş Bankası, yılın ilk altı ayında 23 milyar lira düzeyinde kar ettiğini duyurmuştu. İş Bankası’nın hipernenflasyon muhasebesi yapılmış altı aylık karı 12,8 milyar TL olarak bildirildi.

Diğer yandan daha ilginç farklı bir sonuçsa Garanti BBVA tarafından geldi. Garanti BBVA’nın yılın ilk altı ayında net karı 21 milyar 181 milyon olarak duyurulmuştu. Hiperenflasyon muhasebesi sonrası altı aylık kar 1,93 milyar TL olarak bildirildi.

Enflasyon muhasebesi

Enflasyon muhasebesi, AKP’nin döviz kurlarını ve enflasyonu fırlatan ekonomi politikalarının etkisiyle 2003’ten sonra ilk defa geçen sene tekrar gündeme gelmişti. Vergi usul kanununda yer alan maddeye göre son üç yılda yurt içi üretici fiyat endeksi toplamda yüzde 100 ve aynı senede yüzde 10’den fazla yükselirse enflasyon muhasebesi uygulanması gerekiyor.

Türkiye’de şu an enflasyon muhasebesi uygulanmasa da firmalar bilançoları IFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standardı) kurallarına göre de çıkarmak zorunda.