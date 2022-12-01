Akşener ‘Altılı masanın sahibi biziz, diğer partiler hassasiyet göstermeli’ demiş

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “‘Altılı masa’nın sahibi biziz. İYİ Parti” dediğini söyledi. Kürşad’ın aktardığına göre Akşener, ‘masanın başarılı olabilmesi için başta masayı oluşturan bütün partilerin hassasiyet göstermesi gerektiğinin’ altını çizmiş.

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Zorlu bugün, gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Kürşad, bir gazetecinin Akşener’in “İYİ’ler ailesinin temel şiarına uymak istemeyenlerin ve bu ağır yükü taşımaktan imtina eden yufka yüreklilerin kutlu yolculuğumuzda yeri yoktur, asla da olmayacaktır” sözüyle neyi kast ettiğine dair bir soruyu, şöyle yanıtladı: “O ifade bütün partililerimize. Kongre sürecindeyiz, değerlerimize iktidar hedefimize yakın uygunlukta geçmesini arzu ediyoruz.”

Akşener’in dün başkanlık divanı ve vekillerle görüştüğünü hatırlatan Zorlu, şunları dedi: “Genel başkanımızın orada şöyle önemli bir ifadesi oldu: “‘Altılı masa’nın sahibi biziz. İYİ Parti.’ Bu masanın başarılı olabilmesi için başta masayı oluşturan bütün partilerin, hassasiyet göstererek bu sürece hassas bir şekilde yaklaşması gerektiğinin altını çizdi. Bu hassasiyete dayalı olarak bütün partimizin, kurumsal olarak da hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Biz bu çerçevede dünden bugüne bu hassasiyetle hareket ediyorduk. Biz çeşitliliği, demokrasiyi ve zenginliği esas alan bir partiyiz.”