Limak bırakıp gitmişti: Söz verdiği hastane seçime yetişmeyince Erdoğan küplere bindi

ALTAN SANCAR

Diyarbakır’da ihalesi tamamlanıp Limak şirketinin inşaata başladığı, daha sonra maliyetler nedeniyle tasfiye ettiği şehir hastanesi için yeni ihale aylar geçmesine rağmen yapılmadı.

Diken’e konuşan bakanlık kaynakları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın buna çok sinirlendiğini söyledi.

Çünkü Erdoğan, seçime yetişmesini istediği hastane için 22 Ekim’de Diyarbakır’daki konuşmasında, “İnşası süren Kayapınar Şehir Hastanesi’ni de sizlerin hizmetine sunacağız” demişti.

Görsel: iletisim.gov.tr

23 Ağustos 2021’de düzenlenen Diyarbakır Kayapınar 1000 yataklı şehir hastanesi ihalesini iktidarın gözde şirketlerinden Limak kazanmıştı. Bu şirket aynı zamanda muhalefetin kamu kaynaklarını sömürmekle suçlayıp ‘beşli çete’ dediği grupta yer alıyor.

Pazarlık usulü ihaleye yedi şirket katılırken, en düşük teklifi 1 milyar 93 milyon 312 bin TL’yle Limak vermişti. Limak, ‘artan emtia fiyatları’nı gerekçe göstererek işten çekilme kararı almış, inşaatta başlangıç aşamasında çalışan 200’e yakın işçiyse işten çıkarılmıştı. Diken’e bilgi veren kaynaklarsa yeni ihalenin eylülde düzenleneceğini duyurmuştu. Aradan geçen iki aya rağmen yeni ihale yapılmadı.

Şehir sakinleriyse temeli kazıldıktan sonra tasfiye edilen inşaatın madde bağımlıları tarafından kullanılmaya başlanmasından şikayetçi. Bunun üzerine inşaat sahasında bekçiler görevlendirildi, ama sorun devam etti. Öyle ki zaman zaman inşaat sahası çevresinden havaya ateş açıldığı da duyulmaya başladı.

Öte yandan, Diken’in Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Erdoğan yeni ihalenin yapılmamış olmasına tepki gösterdi. Erdoğan, şantiye sahası boş kaldığı ve hastane taahhüt edildiği gibi 2023’te hizmete açılmadığı için bürokratlara sert çıkarak yetiştirilmesini istedi.

Yalnızca hastane değil

Diyarbakır’ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacının Dicle Barajı’ndan karşılanması için yaklaşık 31,5 kilometrelik isale hattı ve pompa istasyonu inşaatı ihalesini kazanan şirket de maliyetler nedeniyle inşaatı tamamlayamamıştı.

Tasfiye kararı alınan inşaat tamamlanmaması halinde Diyarbakır’ın içme suyu sıkıntısı yaşayabileceği belirtilmişti. Yarıda kalan inşaat da yeniden ihaleye çıkarılmazken, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kaynakları da henüz ihale hazırlık çalışmalarının yapılmadığını aktardı.

Diyarbakır’a Dicle Barajı üzerinden içme suyu sağlayan hattın yapılmasıyla ilgili ihale 26 Şubat 2021’de düzenlenmişti. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleyi Gelişim İnşaat, 199 milyon 947 bin lirayla kazanmıştı. Yaklaşık maliyetinse 250 milyon liranın üstünde olacağı belirlenmişti. Gelişim İnşaat, artan maliyetler nedeniyle inşaatın tasfiyesi talebinde bulunmuş ve bu talep kabul edilmişti.