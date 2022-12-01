Avrupa Birliği, Elon Musk’a Mastodon üzerinden gözdağı verdi

Avrupa Birliği (AB), Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk’ı platformun AB’nin dezenformasyon kurallarına uyması gerektiği konusunda uyardı.

Elon Musk ve Thierry Breton. Fotoğraf: Twitter

Avrupa Komisyonu’nun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Musk’la görüşmesinin ardından yazılı açıklama yayımladı.

Musk’ın Twitter 2.0’ı, AB Dijital Hizmet Yasası’na uyumlu hale getirme niyetini memnuniyetle karşıladığını belirten Breton, Musk’ın ilgili AB mevzuatını dikkatle okuduğunu ve dünya çapında uygulanmasını makul olarak değerlendirdiğini bildirdi.

Breton, “Twitter’ın, şeffaf kullanıcı politikaları uygulaması, içerik denetimini önemli ölçüde güçlendirmesi, ifade özgürlüğünü koruması, dezenformasyonla kararlı bir şekilde mücadele etmesi ve hedefli reklamları sınırlaması gerekeceğinden önünde yapacak çok iş olduğunu açıkça ortaya koyalım” dedi.

Breton, Twitter hesabından Musk’la görüşmesine ilişkin kısa bir video da paylaştı. Breton’un detaylı yazılı açıklamasınıysa Twitter hesabı yerine rakip sosyal medya uygulaması Mastodon üzerinden yapması dikkati çekti. Breton, yazılı açıklamanın olduğu Mastodon linkiniyse Twitter’dan paylaştı.

AB Komisyonu Üyesi Breton, Musk’ın Twitter’ı satın alma sürecinin tamamlanmasıyla “Kuş özgür kaldı” mesajını paylaşmasına da karşılık vermişti. “Avrupa’da kuş, bizim kurallarımıza göre uçacak” ifadesini kullanan Breton, Musk’ı uyarmıştı.