Aybaş’tan bilmeceli ‘viskiye zam’ duyurusu

Tekel Bayileri Platformu sözcüsü Özgür Aybaş, viskiye yüzde 12 zam geldiğini bilmeceli bir paylaşımla duyurdu.

Viski fiyatlarına zam (Pixabay)

İçki ve sigaralara gelen zamları sosyal medya hesabından duyuran Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’a 253 bin 300 lira idari para cezası kesilmişti.

Bunun ardından Aybaş, zamları ceza yemeden duyurmaya çalışıyor. Aybaş, viski kelimesini geçirmeden, içkinin bazı özelliklerini anlatarak duyurdu.

Aybaş’ın mesajları şöyle: “Arpa, buğday, çavdar veya mısırdan damıtılarak yapılan ve meşe fıçılarda dinlendirilerek olgunlaştırılan. Amerika’nın Tenesse eyaletinde üretilen şişede satışa sunalan ürünlere yüzde 12 zam geçişi oldu. İsmi İrlanda ve İskoçya lehçelerinde ‘yaşam suyu’ anlamına geliyor.”