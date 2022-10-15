İçki zamlarını duyuran Özgür Aybaş’a 253 bin lira para cezası

İçki ve sigaralara gelen zamları sosyal medya hesabından duyuran Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’a 253 bin 300 lira idari para cezası kesildi.

Fotoğraf: Twitter

Tarım ve Orman Bakanlığı, içki markasının göründüğü bir fotoğraf paylaşmayı ‘reklam‘ saymış; bakanlığa bağlı Tütün ve Alkol İdaresi Başkanlığı, Tekel Bayileri Platformu’nun sözcüsü olarak bilinen Özgür Aybaş’ın bu paylaşımını ve içki fiyatlarına gelen zamları markalara göre duyurmasını gerekçe göstererek 50 bin ile 250 bin TL arasında ceza keseceği belirtilmişti.

Özgür Aybaş itiraz etse de 253 bin 300 lira idari para cezasına çarptırıldı.

Aybaş, Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Twitter’da zamlı listeleri doğru şekilde paylaştığım için tebligat gelmişti. Tüketiciyi bilgilendirmek için yaptığım paylaşımlarımdan dolayı 253,300 TL idari para cezası geldi. İtiraz etmiştik; Tütün ve Alkol dairesi cezayı gönderdi. Esnaf nasıl bitirilir adlı eser ektedir.”