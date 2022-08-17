Tekel bayileri sözcüsü Aybaş’a ‘zam bildirme’ cezası: İçkili fotoğrafı ‘reklam’ saydılar

Tarım ve Orman Bakanlığı, içki markasının göründüğü bir fotoğraf paylaşmayı ‘reklam‘ saydı.

Bakanlığa bağlı Tütün ve Alkol İdaresi Başkanlığı, Tekel Bayileri Platformu’nun sözcüsü olarak bilinen Özgür Aybaş’ın bu paylaşımını ve içki fiyatlarına gelen zamları markalara göre duyurmasını gerekçe göstererek 50 bin ile 250 bin TL arasında ceza kesecek.

Fotoğraf: Özgür Aybaş/Twitter

Tekel bayisi işleten Aybaş, uzun süredir içkiye gelen zamları sosyal medya hesabından duyuruyordu. Birçok basın kuruluşu da gelen zamları fiyatlara yansımadan duyurmak için Aybaş’a gelen listelerden faydalanıyordu.

Ama Aybaş, hem sosyal medya hesabından paylaştığı içki markasının göründüğü fotoğraf hem de zamları markalara göre duyurması gerekçesiyle cezayla karşı karşıya.

Aybaş’ın, Twitter’dan, “Köyde erken kalkıyor insan, sabah birası candır” notuyla paylaştığı içkili fotoğraf 9 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet edildi.

Gelen şikayet üzerine Tütün ve Alkol İdaresi Başkanlığı, hem fotoğrafı hem de duyuruları gerekçe göstererek Aybaş’a tebligat gönderdi. Başkanlık, Aybaş’ın ‘Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü’ hakkındaki kanunu ve ‘Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar’ hakkındaki yönetmeliği ihlal ettiğini savundu.

Tebligatı sosyal medyadan paylaşan ve 50 bin ila 250 bin lira ceza kesileceğini duyuran Aybaş, şunları yazdı: “Biraz önce Tebligat geldi. Tütün ve alkollü içkiler fiyat paylaşımı son. Tüketici ile paylaşım yapmanın yasak olduğu gerekçesi ile reklam yaptığım kanaati oluştuğundan 50 bin TL ile 250 bin TL arası idari para cezası kesilecek. İçki içerken bardağın üzerinde içki firmasının ismi, logosu olması dahi ceza.”