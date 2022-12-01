Bakan Kurum’un ‘konut fiyatını düşürmesi için’ başlattığı proje tutmadı

Sektör temsilcileri, Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un duyurduğu ‘ofisten konuta dönüş projesinin’ talep görmediğini söyledi.

Murat Kurum. Fotoğraf: Diken/Pixabay-AA

Kurum, 18 Ağustos’ta, konut fiyatlarının düşürülmesi için, 4 milyon metrekarelik arz fazlası ofislerin konuta dönüştürüleceğini, bunların da 50 bin konuta tekabül ettiğini söylemiş, haberi, “Yönetmeliğimiz yayımlandı. Hayırlı olsun” diye duyurmuştu.

Ekonomim’den Leyla İlhan’ın haberine göre ofis piyasasının canlanması ve artan dönüşüm bedellerinden dolayı konuta geçiş zayıf kaldı. 50 bin ofisin konuta dönüşmesi bekleniyordu. Bu sayının, en fazla 20 bin olacağı tahmin ediliyor.

Ekonomim’e konuşan sektör temsilcileriyse, projenin talep görmediğini düşünüyor.

‘Ofisten konuta döneni hiç görmedim’

Kuzeybatı Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ergin, şu anda bir ofis kıtlığının da olduğunu belirterek şunları dedi: “Ofise çok fazla talep var. Burası gitmez dediğimiz ofisler bile talep görmeye başladı. Çünkü ofiste yeni üretim yok. Ayrıca ofise dönüş var. Bu nedenle şu anda bir ofis kıtlığı var. Finans Merkezi devreye girene kadar da bu durum devam edecek. Bu nedenle nerdeyse ofisten konuta döneni hiç görmedim.”

Ergin, dönüşüm maliyeti de hesaba katıldığında projenin bir anlamı kalmadığını ve Türkiye’de en fazla 20 bin ofisinin konuta dönüşeceğini tahmin ediyor.

Ergin ayrıca, kararın geç alındığını söyleyerek “Eğer bu karar 2020 başında alınmış olsaydı, o zaman ofise talep azdı, konut canlıydı, şimdi ise ofis piyasası da canlandı, fiyat anlamında da birbirine yakın konuma geldiler” dedi.

Kısıtlayıcı unsurlar var

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği Başkanı İsmail Özcan, sadece konut-ticari imarlı projelerde dönüşüm hakkının olmasının kısıtlayıcı unsur olduğunu ve dönüşümü yavaşlattığını söyledi.

Özcan da en fazla 20 bin ofisin konuta dönüşeceğini bekliyor

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya da “Ofise olan ilgiyi değerleme isteklerinde de görüyoruz. Yatırımcı konut almak yerine ticariye kayıyor. Çünkü pandemi ofisi çok olumsuz etkiledi ve fiyatları konuta göre daha uygun olduğu için şimdi bir kayış var” dedi.