Bakan Kurum’un ‘ofisten konuta dönüş’ projesi tutmadı

Geçen ay açıklanan ofisten konuta dönüş projesi rağbet görmedi. Sektör temsilcilerine göre proje gereksiz ve uygulanabilir değil.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 18 Ağustos’ta, konut fiyatlarının düşürülmesi için, 4 milyon metrekarelik arz fazlası ofislerin konuta dönüştürüleceğini, bunların da 50 bin konuta tekabül ettiğini söylemiş, haberi, “Yönetmeliğimiz yayımlandı. Hayırlı olsun” diye duyurmuştu.

Dünya’dan Leyla İlhan’a konuşan sektör temsilcilerine göreyse uygulamayla henüz konuta dönüş başlamadı. Ama süreçte yasa gereği zorunlu olarak ofis yapılan projelerle, yapım aşamasındakilerde konuta geçilebileceği belirtildi.

Denge Değerleme’nin açıklamasına göre henüz ofis alanlarını konuta çevirmeyi düşündüğünü belirten veya uygulamaya geçen herhangi bir proje yok.

Ofis olarak yapılmış bir projenin konuta dönüşümünün uygulanabilir olmadığını söyleyen İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, “Ancak bu hem ofis olur hem de konut olur zihniyetiyle yapılmış, aslında yüzde 100 konut yapılmak istenmiş ama imar planlarının zorlaması nedeniyle belli bir kısmı ofis yapılmış projelerde bu dönüş daha kolay olacak ve onlar için bir piyango olacak. Nerdeyse projenin yapım maliyetinin yüzde 30 ila 40’u kadar bir harcama getirebilir. Bundan dolayı verimli değil” dedi.

İstanbul’da çok büyük bir ofis stoku olmadığını büyük bir bölümünün eridiğini kaydeden Kuzeybatı Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ergin’se uygulamayı ‘gerekli’ bulmuyor: “Nitelikli ofisin konuta çevrilmesine hem gerek yok hem de çok masraflı olur. Halihazırda metrekaresi 13 bin TL’ye ofis yapılabiliyor. Ayrıca metrekare başına 3 bin ila 3 bin 500 TL para harcasın ki konuta dönüşsün. Ancak bu oran sıfırdan konuta yapmaktan daha pahalı. Henüz şu anda yapalım ya da yapmayalım diye soran olmadı ama İstanbul’da bu yöntemle en fazla 10 bin konut kazandırılabilir.”