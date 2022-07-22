Twitter 270 milyon dolar zarar etti: Sebeplerden biri Elon Musk

Geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalarak 1,18 milyar dolara gerileyen sosyal medya platformu Twitter, 270 milyon dolar zarar etti.

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Geçen yılın ikinci çeyreğinde 65,6 milyon dolarlık net kar açıklayan sosyal medya şirketi, bu yılın ikinci çeyreğinde 270 milyon dolar zarar etti. Şirketin ikinci çeyrekte hisse başına zararı 0,35 dolar oldu.

Twitter’ın bu yılın ikinci çeyreğindeki günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artarak 237,8 milyona ulaştı.

Satış sürecindeki belirsizlik düşüşün nedenlerinden

Şirketin açıklamasında, ikinci çeyrek gelirinde yaşanan düşüşün, makroekonomik ortama bağlı olarak reklamcılık sektöründeki ters rüzgarlar ve ABD’li milyarder Elon Musk’ın Twitter’ı satın alma sürecine ilişkin belirsizliğin neden olduğu aktarıldı. Açıklamada, bekleyen satış süreci göz önüne alınarak üçüncü çeyreğe ilişkin finansal rehberlik sağlanmayacağı da belirtildi.

Daha önce Twitter’da yüzde 9,2’lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan’da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na bildiriminde, Twitter’ın tamamı için hisse başına 54,2 dolar teklif etmişti. Twitter’ın 25 Nisan’daki açıklamasında, şirketin Musk’a satılmasına ilişkin anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

Musk, anlaşmadan caymıştı

Musk, 13 Mayıs’ta da Twitter’ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

İş insanı, Twitter’dan, ‘anlaşmanın, spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5’inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar nedeniyle geçici olarak askıya alındığını’ söylemişti.

Musk, Twitter’ın satın alma anlaşmasını birden çok hükmünün ihlal ettiğini gerekçe göstererek anlaşmayı feshettiğini 8 Temmuz’da bildirilmişti.

Twitter, yaklaşık 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshettiğini için Musk’a dava açmıştı.