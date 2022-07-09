Diken

Yaramazlara biraz batar!

Twitter, Elon Musk’ı dava ediyor


Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’ın feshettiği yaklaşık 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının uygulanması için yasal işlem başlatılmasının planlandığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Musk’ın satın alma anlaşmasını feshetmesinin ardından Twitter tarafından ilk tepki geldi.


Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Taylor, sosyal medya hesabından şunları kaydetti: “Twitter Yönetim Kurulu, Musk’la üzerinde anlaşılan fiyat ve şartlarda işlemi tamamlamayı taahhüt ediyor ve birleşme anlaşmasını uygulamak için yasal yollara başvurmayı planlıyor.”

Taylor, açılacak davada galip geleceklerinden emin olduğunu vurguladı.

Öte yandan Elon Musk’ın avukatları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) bildirimde, Twitter’ın, şirketin iş performansı için önemli olan, platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtti.

Bildirimde, Twitter’ın anlaşmanın birçok hükmünü esaslı şekilde ihlal ettiği, yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğunun görüldüğü aktarıldı.

Fesih kararıyla, işlemin tamamlanmaması durumda Musk’ın 1 milyar dolar ödemesini gerektiren anlaşma şartı gündeme geldi.

Elon Musk, Twitter anlaşmasını feshetti

Musk, Twitter’a neler edebilir: Ünlü ABD dergisi, Diken’in haberi üzerinden anlattı

Elon Musk, Twitter için yeni kaynak buldu

Analiz: İşlerin ‘pisleştiği’ Twitter’da neden kimse Musk’a bir şey diyemiyor?

Twitter için yan çizmeye başlayan Elon Musk, CEO’ya dışkı emojisi gönderdi

Musk duyurdu: 44 milyar dolarlık Twitter anlaşması askıya alındı

Twitter’ın büyük hissedarı Suudi prens, Elon Musk’a methiyeler düzdü

CNBC: Elon Musk, Twitter’a geçici CEO olacak

Musk, Twitter’a ne gibi yenilikler getirecek?

Musk’ın Twitter oyunu Tesla hisselerini vurdu: 126 milyar dolarlık kayıp

Twitter artık Elon Musk’ın

Twitter baskılara dayanmayarak Elon Musk’la masaya oturdu

Elon Musk’ın Twitter’a biçtiği ‘manidar’ fiyat

Elon Musk’ın Twitter için B planı hazırmış

Elon Musk gözünü kararttı: Twitter’ın tamamını istiyor

Twitter hissedarından Elon Musk’a dava

Elon Musk Twitter yönetim kuruluna girmeyecek

Elon Musk, Twitter’ın yönetim kuruluna giriyor

Geçen hafta ‘Yeni platform kurabilirim’ diyen Elon Musk, Twitter hissesi aldı

SON HABERLER