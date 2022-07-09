Twitter, Elon Musk’ı dava ediyor

Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’ın feshettiği yaklaşık 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının uygulanması için yasal işlem başlatılmasının planlandığını duyurdu.

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Musk’ın satın alma anlaşmasını feshetmesinin ardından Twitter tarafından ilk tepki geldi.

Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Taylor, sosyal medya hesabından şunları kaydetti: “Twitter Yönetim Kurulu, Musk’la üzerinde anlaşılan fiyat ve şartlarda işlemi tamamlamayı taahhüt ediyor ve birleşme anlaşmasını uygulamak için yasal yollara başvurmayı planlıyor.”

Taylor, açılacak davada galip geleceklerinden emin olduğunu vurguladı.

Öte yandan Elon Musk’ın avukatları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) bildirimde, Twitter’ın, şirketin iş performansı için önemli olan, platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtti.

Bildirimde, Twitter’ın anlaşmanın birçok hükmünü esaslı şekilde ihlal ettiği, yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğunun görüldüğü aktarıldı.

Fesih kararıyla, işlemin tamamlanmaması durumda Musk’ın 1 milyar dolar ödemesini gerektiren anlaşma şartı gündeme geldi.