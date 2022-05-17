Analiz: İşlerin ‘pisleştiği’ Twitter’da neden kimse Musk’a bir şey diyemiyor?

Twitter’ın satışına dair her geçen dakika yeni bir gelişme oluyor. Tesla CEO’su Elon Musk ve Twitter yetkililerinden peş peşe açıklamalar geliyor. Konuya yakın kaynaklara göre işler daha da ‘pisleşebilir’.

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Musk, Twitter için imzalanan 44 milyar dolarlık satış anlaşmasının askıya alındığını duyurmuştu. Twitter’la sahte hesaplara ilişkin anlaşmazlık nedeniyle teklifi düşürebileceğini söyleyen Musk, kendisine yanıt veren Twitter CEO’su Parag Agrawal’a dışkı emojisi göndermişti.

Mucit işadamına göre Twitter’ın yüzde 5 resmi tahmininin aksine, günlük aktif kullanıcılarının en az yüzde 20’sini sahte hesaplar oluşturuyor.

Twitter’a göre Musk ‘trollüyor’

Musk özellikle son dört gündeki paylaşımlarıyla Twitter hisselerinin değer kaybına neden oldu. Dünyanın en zengin iş insanının, ‘satın alma anlaşmasını kötülememe’ şartını ihlal edip etmediği tartışma konusu.

Twitter’ın bugüne kadar neden Musk’a ‘ses çıkarmadığı’ merak ediliyor.

Reuters ajansının analizine göre şirket şimdiye kadar Musk’ın ‘trollediğini’ düşünerek işlem başlatmadı. Firma, satış anlaşması maddelerinin ihlali durumunda bu yolu tercih edecek.

Anlaşma mahkemeye taşınabilir

Anlaşmada yer alan kaynaklardan biri, Twitter’ın ‘gürültüyü engellemeye’ çalıştığını ve Musk’ın temsilcileriyle işbirliğinde olduğunu söyledi. Eğer işbirliği devam ederse Twitter, anlaşmanın ana hatlarını içeren vekil beyanını hissedarlarına bu hafta sunabilir.

Twitter’dan bazı isimlere göre Musk’ın giderek daha olumsuz yorumlar yapmasının sebebi, konuyu müzakereye açmak. İşadamının anlaşmayı mahkemeye taşıyabileceği söyleniyor. Kaynaklar isimlerini gizli tutmayı tercih etti.

Ayrıca, Twitter’ın ‘yeni sahibine’ göre platformun nasıl çalıştığına dair kamuoyuna şeffaf bilgilendirme yapılmalı. Bu görüşü ve bugüne kadarki paylaşımları nedeniyle şirket yetkilileri, işadamının Twitter’a dair gizli bilgileri sosyal medyadan paylaşmasından endişe ediyor.

İşler pisleşirse 1 milyar dolar ödeyebilir

Musk, anlaşmayı tamamlamaması halinde Twitter’a 1 milyar dolar tazminat ödemekle yükümlü. Konunun mahkemeye taşınması halinde hakim, Musk’ı ‘performans’ maddesi uyarınca anlaşmayı tamamlamaya zorlayabilir.

Amerikan yatırım firması Wedbush Securities, Twitter’ın 2013’te halka açıldığından bu yana sahte hesaplara dair aynı açıklamayı yaptığını söylüyor. Firmaya göre Musk’ın konuyu gündeme getirerek anlaşmayı askıya alması ‘zaman kazanmak için bir bahane’.

Wedbush analistleri, “Twitter için gerçek şu ki, başka hiçbir stratejik/finansal teklif veren anlaşmaya yanaşmayacak ve Musk bunu biliyor” dedi.

Öte yandan, Twitter’ın sahte hesaplarla ilgili bugüne kadar yatırımcılara hatalı bilgi verdiği ortaya çıkarsa, bu da bir dava silsilesine yol açabilir.