Elon Musk, Twitter anlaşmasını feshetti

Tesla CEO’su Elon Musk, 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasını sosyal medya platformunun sahte hesaplar hakkında bilgi vermediğini söyleyerek feshetti.

Twitter hisseleri uzun vadeli işlemlerde yüzde 6 düştü.

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Musk, Twitter için imzalanan 44 milyar dolarlık satış anlaşmasının askıya alındığını duyurmuştu. Twitter’la sahte hesaplara ilişkin anlaşmazlık nedeniyle teklifi düşürebileceğini söyleyen Musk, kendisine yanıt veren Twitter CEO’su Parag Agrawal’a dışkı emojisi göndermişti.

ABD’li milyardere göre Twitter’ın yüzde 5 resmi tahmininin aksine, günlük aktif kullanıcılarının en az yüzde 20’sini sahte hesaplar oluşturuyor.

Geçen ay Twitter, Musk’ın yüz milyonlarca günlük tweet hakkında ham veri deposu olan ‘yangın hortumu’na erişmesine izin vermişti.

Musk’ın avukatlarının ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) bildiriminde milyarder iş insanının anlaşmayı ‘birden çok hükmünün ihlalini’ gerekçe göstererek resmi olarak bir mektupla feshettiği aktarıldı.