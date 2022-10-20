Pınar Gültekin davasında istinaf başvurusu geri gönderildi

Muğla’da Cemal Metin Avcı’nın üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i öldürmesiyle ilgili davada istinaf başvurusu, ‘usulde eksiklikler olduğu’ gerekçesiyle geri gönderildi.

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Muğla’da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 2020 temmuzunda 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. Cemal Metin Avcı, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ten tutuklu, kardeşi Mertcan Avcı’ysa ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak’ten tutuksuz yargılanıyordu.

20 Haziran’da toplanan mahkeme heyeti, sanık Cemal Metin Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, daha sonra ‘haksız tahrik indirimi’ uygulayarak cezasını 23 yıla indirmişti. Kardeşi Mertcan Avcı’ysa beraat etmişti.

Muğla başsavcılığı da kararları istinafa taşımıştı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Dairesi, istinaf başvurusunda gerekçeli kararın tebliğ aşamasında bir takım usul eksiklikleri olduğuna karar verdi.

AA’nın aktardığına göre bu sebeple başvuru yeniden incelenmek üzere hükmü veren mahkemeye geri gönderildi.