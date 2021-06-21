Müsilaj Ege Denizi’ne de sıçrayacak mı?

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilaj kümelerinin (deniz salyası) Ege Denizi’nde de görülebileceğini ancak Marmara gibi yoğunluk oluşmayacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Prof. Sarı, Çanakkale Boğazı’nda 7-17 metre arasındaki dalışta çekilen müsilaj görüntülerini bugün Twitter’da paylaşmıştı. Paylaşım müsilajın Ege Denizi’ne de sıçramak üzere olduğu tartışmalarını hararetlendirmişti.

Çanakkale Boğazı çıkışı, Seddülbahir civarı 7-17 m arası müsilaj kümeleri (19 Haziran 2021, Çanakkale). pic.twitter.com/u8tIlnWuf1 — Mustafa SARI, Prof. Dr. (@mustafasari_van) June 21, 2021

Sarı, konuyla ilgili Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Ege’nin atık yükünün Marmara’ya göre daha az olduğunu belirten Sarı, “Ege’de akıntı fazla, tuzluluk yüksek, oksijen yüksek, kirlilik Marmara’ya göre daha az, böyle olunca da orada bir yoğunlaşmasını beklemiyoruz” dedi.

Seddülbahir’deki dalışında su altındaki canlılarda herhangi bir ölüm görmediğini, anormallik olmadığını, normal yaşamın sürdüğünü bildiren Sarı, Saros Körfezi kısmında ise deniz salyasının ‘yok denecek kadar az’ olduğunu ekledi.