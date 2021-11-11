MB’nin swap hariç net rezervi eksi 35,2 milyar dolar

Merkez Bankası toplam rezervleri 1 milyar 660 milyon dolar artarak 125 milyar 444 milyon dolara yükseldi. Swaplar hariç net rezerv ise halen eksi bölgedeki seyrini sürdürüyor.

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MB tarafından yayınlanan ‘Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ne göre 5 Kasım’da net rezervler 0,8 milyar dolar eriyerek 31,9 milyar dolara düştü.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 25 milyon dolar gerileyerek 39 milyar 654 milyon dolara indi.

Swaplar hariç net rezerv ise eksi 35,2 milyar dolar seviyesinde.

Rezervlere etki eden swap anlaşmalarında, iki ülke arasında belirlenen tutarda bir para başka bir parayla değiştiriliyor. Değiştirilen ana paralar belirli bir süre sonunda geri veriliyor. Bu durumda da MB’nin döviz rezervi kağıt üstünde artmış olsa da bu, net rezerve yansımıyor.

MB son olarak yaklaşık 10 yıl önce başladığı TL zorunlu karşılıkların (ZK) döviz ve altın cinsi tutulabilmesine imkan tanıyan Rezerv Opsiyon Mekanizması’nı (ROM) sonlandırılacağını açıklamıştı.

MB eski başekonomisti Hakan Kara ise MB brüt rezervlerinin bu hamleyle iki hafta içinde 128 milyar doları aşacağını, değişikliğin ise sadece rezervleri yüksek gösterme adına yapıldığını savunmuştu.

Döviz cinsi yükümlülükler için zorunlu karşılıkların artırılmasının temel nedeni brüt rezervi yüksek göstermek.



Bu artışla birlikte 2 hafta içinde TCMB brüt döviz rezervleri 128 milyar doları aşacak. https://t.co/rqFSJ1JCGy — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) November 9, 2021

128 milyar dolar tartışmaları

Eski hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak döneminde döviz kurlarındaki hızlı yükselişlerin dengelenmesi ve kurun belli bir seviyede tutulması için kamu bankaları üzerinden döviz satışı yapılması, Merkez Bankası rezervlerinde sert şekilde erimeye yol açtığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Rezervlerdeki 128 milyar dolarlık eksilme muhalefet partileri tarafından sorgulanmaya başlanmış ve ‘128 milyar dolar nerede‘ kampanyası başlatılmıştı.

Muhalefet, iktidarı genel olarak seçimleri kazanabilmek adına MB’nin rezervlerini satmakla suçluyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ise konu hakkında “Salgında harcadık”, “Hazine’de duruyor” ve “Ekonominin aktörleri ve vatandaşımız arasında dolaşıma girmiş, yani yer değiştirmiş” gibi farklı açıklamaları bulunuyor.