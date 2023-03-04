Kılıçdaroğlu’ndan ‘kararlılık’ mesajı: Demokrasi ve adalet için bir araya geldik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘beşli’ masa toplantısından sonra tweet attı. Ev sahibi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na teşekkür eden Kılıçdaroğlu “Aynı inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürüyor” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: CHP

Saat 17:00’de başlayan toplantı yaklaşık 4,5 saat sürdü.

Toplantıdan sonra partiler ortak bir açıklama paylaştı. Açıklamada ‘yarının Türkiye’si’ni inşa etmekteki kararlılık vurgulandı. Çalışmalara devam edileceğinin altı çizildi. Ülkenin ‘yeni bir dönemin şafağında’ olduğu belirtilirken, ittifakın ‘kaybedeni olmayan bir zafer’e doğru yol aldığı kaydedildi.

Kılıçdaroğlu toplantıdan sonra şunları dedi: “Türkiye’mizin bütün renklerini birleştirerek gerçek anlamda demokrasi, adalet ve huzuru getirmek için bir araya geldiğimiz toplantıya ev sahipliği yapan başta Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ederim. Aynı inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürüyor.”